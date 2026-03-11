ジェントルモンスター×ディズニー×F1(R)、レーシングカーをイメージしたアイウェアを発売

アイウェアブランド・GENTLE MONSTER (ジェントルモンスター)が、レーシングのダイナミックなエネルギーを込めた「2026 CIRCUITコレクション」を発売。現在公式オンラインストアおよびオフラインストアで販売されている。

GENTLE MONSTERは、ラグジュアリーブランドとのコラボレーションなどでも知られるグローバルアイウェアブランド。BLACKPINKのジェニーがブランドアンバサダーを務めている。

本コレクションは、レーシングカーの構造的要素をGENTLE MONSTERならではの視点で再解釈し、スポーツとファッションを融合させたデザインが特徴だ。

特に、Disney（ディズニー）とF1(R)とのグローバルコラボレーションを通じて誕生した「Disney × F1(R)」デザインも含まれており、ローンチ前から熱い関心を集めていた。なお、ソウルと上海の2都市で開催されるポップアップでは、F1(R)マシンの展示やミッキーマウスの大型オブジェなどが設置され、コレクションの世界観を表現した空間演出も展開されている。

2026 CIRCUITコレクションは、レーシングカーを構造的に再解釈したフレームを採用したアイウェアで構成。軽量ながら高い耐久性を備えた素材を用い、全8種のデザインで展開される。そのうち3種には「Disney × F1(R)」デザインが含まれている。

【発売情報】

GENTLE MONSTER「2026 CIRCUITコレクション」発売日：2026年3月7日（土）公式オンラインストア：https://www.gentlemonster.com/jp/ja