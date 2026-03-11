アドビ（Adobe）は11日、画像編集ソフト「Photoshop」のWeb版とモバイルアプリで、AIアシスタントのパブリックベータ版の提供を開始した。自然言語で説明するだけで、生成AIによる編集作業がより直感的にできるようになる。

たとえば、Web版ではAIアシスタントを搭載した新機能「AIマークアップ（ベータ）」が利用できる。画像の上にラフを描き込みプロンプトを追加すると、生成AIによりオブジェクトを追加したり、不要な人物を消したりできる。また、「やわらかな光を加える」や「色を強調する」、「ライティングを調整する」といったポートレートをより印象的にする調整や、ユーザーの「こうしたい」というイメージを伝えるだけでAIに調整してもらうこともできる。

マークアップしてAIに指示を出すだけでイメージに合わせた生成塗りつぶしができる

一方、生成AIによる画像、動画制作ソフト「Adobe Firefly」の画像エディターでは、生成塗りつぶしや生成削除、生成拡張が利用できるようになった。オブジェクトなど要素の追加や置き換え、不要なものの削除、画像サイズの拡張などに対応する。また、解像度を高める「生成アップスケース」や被写体をワンタップで切り抜ける「背景削除」機能も搭載され、生成AIでより「融通が利く」画像生成ができるようになった。

生成拡張機能

生成AIやAIアシスタントを利用するには、クレジットが必要になる。Webとモバイル版PhotoshopのAIアシスタント機能は、有料ユーザーは4月9日まで無制限で、無料版の場合は20回まで無料で利用できる。Fireflyの画像編集機能は、本稿執筆時点で無制限の画像生成が利用できる。