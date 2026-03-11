【セブン‐イレブン】中華蕎麦とみ田監修「ウマ辛豚ラーメン」発売 - ワシワシ食感の極太麺×濃厚豚骨醤油スープ
セブン‐イレブン・ジャパンは3月11日、「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」(734.40円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売している。
「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」(734.40円)
中華蕎麦 とみ田は、国内外に20店舗を展開する人気ラーメン店。20時間以上じっくり煮込んだ超濃厚豚骨魚介スープ、厳選した上質な国産小麦のみを使用した甘みと粘りのある自家製極太麺を特徴とする。
同店監修の新商品は、食べ応えのあるワシワシ食感の極太麺が濃厚スープとしっかり絡み、辛味のあるスープに負けないガツンとした味わい。力強い麺と、それに負けないキレのある濃厚豚骨醤油スープの組み合わせは、スタミナをつけたいときにもおすすめだという。そこに、唐辛子・豆板醤・ラー油等で辛味を効かせた挽肉炒めと背脂にんにくをトッピング。肉の旨味とにんにくのコク、唐辛子の辛さが重なる、満足感のある味わいに仕上げた。
食べ応えのあるワシワシ食感の極太麺 ※画像はイメージ
