6分で叶える引き締まったウエスト！立ち腹筋で全身燃焼
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「腹筋を割って全身燃やすのに6分間だけください。」と題した動画を公開しました。この動画では、立ったまま約6分間で行える、腹筋を中心に全身の脂肪燃焼を目指すトレーニングプログラムを紹介しています。
プログラムは、両手を上げて体側を伸ばす「サイドベンド」から始まります。のが氏は、脇腹を意識し、体が前かがみにならないよう真横に倒すことがポイントだと解説しています。続いて、腰を落として立ち上がりながら体をひねる「スクワット＆ツイスト」や、ウエストをひねりながらパンチを繰り出す動きで、リズミカルに腹斜筋を鍛えていきます。
中盤では、肘と膝を近づけて脇腹を収縮させる「ニートゥエルボー」を左右それぞれ行います。バランスを取りながら腹筋を使って体をコントロールすることの重要性を説明。さらに、スクワットとサイドキックを組み合わせた動作では、下半身とお尻の筋肉にもアプローチします。
トレーニングの最後には、クールダウンとして体側のストレッチを取り入れています。ゆっくりと呼吸しながら、使った筋肉を丁寧に伸ばすことで、疲労回復を促します。
短時間かつ省スペースで実践できるため、運動習慣がない人や忙しい人でも日常生活に取り入れやすい内容です。この動画を参考に、効率的なトレーニングで引き締まった体を目指してみてはいかがでしょうか。
チャンネル情報
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。