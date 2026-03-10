スタイリストたちが「欲しい服」は？ 本当に使える服を選ぶ「プロの基準」







スタイリストが選ぶ「ハイコスパな名品」

店頭に並ぶ膨大な服の中から、値段も質も納得できるアイテムと出会うのはなかなか時間と労力がかかるもの。そこで数多くのアイテムを見て・触って・比べてきたスタイリストだから知っているニッチな名品を聞き込み。





【STYLIST MEMBERS】

（高木千智さん） スタイリングも私服もメンズライクなアイテムやスタイル。 （船戸唯さん） キレイめをベースにポイントになる色や柄・ロゴなどを上手にとり入れたスタイリングで人気。







「試着して思わずリアルバイ」

brand : OUTDOOR PRODUCTS

ジャケット／アウトドアプロダクツ（OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 中目黒）



「別のアイテムを見に行った中目黒のお店で、偶然着たこのアウター。形はGジャンで素材は本物さながらのエコスエード。生地に厚みがあるうえ裏地もヘリンボーン柄のウールで脱いでもステキ。」（スタイリスト・船戸さん） 身幅はゆったり、丈は短く。







「カラーアイテムでも圧倒的な好感度」

brand : 23区

ライトグリーンニット、ライトブルーニット／ともに23区（オンワード樫山 お客様相談室）



「お仕事着を探しに来る人も多い23区のアイテムは、色ものでも気品を感じられるから、季節を問わず長い期間活躍してくれそう。派手さなく、装いをパッと明るく見せてくれそうな、クリーンなパステルカラーが気になります。」（スタイリスト・高木さん） 右のニットはカシミヤ混。







「１年じゅう活躍するワンピース」

brand : takes.

グレーワンピース／takes.（シンゾーン 表参道本店）



「カットソーワンピによくあるゆったりとしたIラインではなく、すそにかけて広がるエレガントなシルエット。レイヤードしやすく合わせる小物も選ばない。シーンレスかつシーズンレスで稼働。」（スタイリスト・高木さん） 医療用ガーゼのために開発された竹布を使用した、極上の心地よさ。







【全38着の一覧】≫多くの服の中でも「とくにいい」 スタイリストに選ばれた「シンプルだからいい服」





