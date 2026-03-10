紗栄子「すごい優秀」持ってるだけで安心感！“食事会向き”愛用リップアイテム

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『厳選！紗栄子のスタメン【リップ紹介】TOP5』の動画を投稿。さまざまな愛用リップを紹介し、使用感を語ってくれました。

■リップペンシル

動画内に登場したのはこちら！

NARS/パワーマット ハイインテンシティ リップペンシル 112チェスナットローズ 税込

マットな発色で、さっと狙い通りに描けるリップペンシル。

紗栄子さんはこちらについて「会食に行くときにこの子よく登場してて」とお仕事の食事の際に活躍したと紹介。

その使用感について「この子は結構マットな質感で」「柔らかめで描きやすい、輪郭どりもしやすい」と使いやすさについて言及。

続けて「歯につきにくかったりとか」「色が最後まで持ってくれる、すごい優秀な子」と食事や会話を重ねても色持ちが良かったとも振り返っていました。

紗栄子さんはこちらがお気に入りアイテムのようで「本当に会食向きだと思ってて」「これ一本入ってるだけで安心感があって」とも語っていました！

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも紗栄子さんが愛用する様々なリップを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。