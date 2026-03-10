この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「耐える必要なし！「すぐキレる人」の心理と対処法／怯える気持ちはこれで解決」と題した動画を公開した。動画では、身近にいる「すぐキレる人」に悩まされ、心が疲弊している人に向けて、その心理背景と具体的な対処法を解説している。



Ryota氏は、すぐにキレる人への最も有効な対処法として、まず「その場から離れること」を挙げた。相手がキレている状態では、そもそも「これ以上、良好なコミュニケーションは取れませんよっていうこと」であり、話し合いは成立しないと断言。キレている人はさらに怒るための材料を探す傾向にあるため、相手をなだめたり、議論を続けたりしようとすることは逆効果だという。



キレてしまった相手に遭遇した際は、相手をどうこうしようと考えるのではなく、「どうやったら今この人から離れられるのかな」と考え方を切り替えることが重要だ。例えば、家族であれば別の部屋に移動する、友人であれば「ちょっと買い物に行ってくるね」などと理由をつけて、物理的に距離を取ることを推奨している。



では、なぜ人はすぐにキレてしまうのか。Ryota氏はその心理的背景として「パニック状態」と「精神年齢の幼さ」の2点を指摘。自分の要求をうまく伝えられない焦りから、相手を攻撃・萎縮させて意見を無理やり通そうとしたり、自分の行動が周囲にどう見られるかという客観的な視点が欠けていたりする場合があるという。



また、絶対にやってはいけないこととして「攻撃で要求に応える」ことを挙げた。相手がキレることで要求が通ってしまうと、それが「成功体験」となり、今後もキレることで物事を解決しようとする行動が強化されてしまうからだ。これは、子供が駄々をこねればお菓子を買ってもらえると学習するのと同じ心理だと説明した。



どうしても恐怖を感じて動けない場合は、「『怖いです』とだけ言って、その場を離れる」ことも一つの手だ。そうすることで、第三者がいる場では、その異常な状況が周囲に伝わり、相手の行動を抑制する効果も期待できる。



すぐキレる人に対して、自分を責めたり、無理に相手を理解しようとしたりする必要はない。まずは自分自身の心を守るため、冷静にその場から離れるという選択肢を持つことが、健全な人間関係への第一歩となるだろう。