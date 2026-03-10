39歳スザンヌ、仕事・子育てをしながら大学卒業 袴姿で報告 何より息子に感謝「挑戦することに遅すぎることはない」
タレントのスザンヌ（39）が10日、自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。
【写真】スザンヌが大学卒業！ 袴姿で晴れやかな笑顔
スザンヌは「日本経済大学を卒業しました」と、学位記授与式での袴姿のショットを披露。「お仕事をしながら 子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と明かし、「それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです（今日の卒業式も駆けつけてくれたよありがとう だいすき）」と感謝をつづった。
「そして何より勉強しているわたしにママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです」「隣で宿題をしている息子と一緒にママも宿題やっちゃおう！と机に向かって過ごした時間は、私にとって宝物でした」としみじみ。
「いくつになっても、学ぶことは楽しい！そして、挑戦することに遅すぎることはないんだと感じた4年間でした」と振り返り、「またここから、新しいスタート！学んだことを糧にして成長していきたいです」としたためた。
スザンヌは、1986年10月28日生まれ、熊本県出身。『クイズ！ヘキサゴンII』などでブレイク。子育てをしながら学び直し、通信課程に再入学した母校・第一薬科大学付属高等学校を、35歳だった2022年3月に卒業。同年4月に日本経済大学・福岡キャンパス芸創プロデュース学科ファッションビジネスコースに進学した。実業家としても活動する。
