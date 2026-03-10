街歩きで4フレーバーと限定セットをて満喫！TRICKS「心斎橋20日間プロモーション」

この記事のポイント 心斎橋筋商店街でのTRICKS企画は2026年3月17日〜4月5日の20日間フラッグ掲示は3月17日〜23日に心斎橋筋商店街で実施道頓堀の2大型ビジョンでCMを3月23日〜4月5日にシンクロ放映大丸心斎橋161店で限定セット税込3,000円、単品4種も販売 心斎橋筋商店街でのTRICKS企画は2026年3月17日〜4月5日の20日間フラッグ掲示は3月17日〜23日に心斎橋筋商店街で実施道頓堀の2大型ビジョンでCMを3月23日〜4月5日にシンクロ放映大丸心斎橋161店で限定セット税込3,000円、単品4種も販売

ノンフライポテトチップス「TRICKS」が2026年3月17日、大阪・心斎橋で20日間のプロモーションを開始します！

街なかの掲出と店舗販売が同時に始まるので、買い物やおでかけのついでに商品を手に取りやすくなります。

関西のトレンドスポットで実施されるこの企画について、期間中の注目ポイントを紹介します。

TRICKS「心斎橋20日間プロモーション」

開催期間：2026年3月17日〜4月5日開催エリア：大阪・心斎橋筋商店街／道頓堀周辺限定セット販売：2026年3月17日〜4月5日限定セット価格：3,000円（税込）単品価格：15g（約5枚）×12袋入り 各432円（税込）

TRICKSは、1枚あたり約17kcalで楽しめるノンフライポテトチップスです。

今回の販売拠点になる「CANDY A☆GO☆GO！大丸心斎橋161店」は、心斎橋エリアでスイーツや雑貨を探す際に立ち寄りやすい店舗です。

20日間の街頭展開では、フラッグ掲示、道頓堀ビジョン放映、限定セット販売を時期ごとに組み合わせ、街歩きの中で自然に商品と出会える企画がそろいます。

心斎橋を活用した20日間の展開スケジュール

全体期間：2026年3月17日〜4月5日フラッグ掲示期間：2026年3月17日〜3月23日フラッグ掲示場所：心斎橋筋商店街CM放映期間：2026年3月23日〜4月5日

前半は心斎橋筋商店街でのフラッグ掲示、後半は道頓堀の大型ビジョン放映へと流れが切り替わるため、時期ごとに違う体験を楽しめます☆

予定を立てるなら、商店街での買い物が多い日は3月17日〜23日、戎橋周辺を歩く日は3月23日以降を狙うと、街の空気感ごと企画を味わえます。

期間が20日間あるので、初回は下見、2回目で購入という動き方もしやすい点が魅力です。

KEY TO LIT起用で高める話題性と来街導線

起用タレント：KEY TO LIT（5人）シンクロ放映場所：トンボリステーション／ツタヤエビスバシヒットビジョンシンクロ放映期間：2026年3月23日〜4月5日

KEY TO LITを起用したフラッグとCMが同時に展開されるので、心斎橋から道頓堀まで歩きながら企画を楽しめます。

道頓堀の2つの大型ビジョンで映像と音声が同時に流れるため、戎橋エリアを訪れる日の見どころのひとつになります。

推し活のおでかけとショッピングを1日の中でまとめたい方にとって、移動距離を抑えながら楽しめる街型プロモーションです。

限定セット3,000円と単品4種の選び方

限定セット価格：3,000円（税込）限定セット販売期間：2026年3月17日〜4月5日単品ラインアップ：オリジナル／キムチ／アジアンBBQ／サワークリームオニオン単品価格：15g（約5枚）×12袋入り 各432円（税込）カロリー：1枚あたり約17kcal

限定セットはチップスに加えて、スケボーキーホルダー、ぬいぐるみキーホルダー、シール、ショッパーがそろうため、記念性を重視したい日に向いています。

味をじっくり比べたい場合は、オリジナル、キムチ、アジアンBBQ、サワークリームオニオンの4種類から単品で選ぶのが便利です。

1枚あたり約17kcalのノンフライなので、シェア用のおやつにも、気分転換の少量スナックにも取り入れやすい選択肢になります。

街歩きの予定に合わせて訪問日を決めると、掲出と放映の両方を無理なく楽しめます☆

限定セットで特典をまとめて手に入れるか、単品4種で好みの味を探すかを先に決めておくと、店頭での買い物がスムーズです。

心斎橋エリアのおでかけに、話題性と実際の購入体験を同時に加えられる20日間です☆

TRICKS心斎橋企画の紹介でした。

よくある質問

Q. TRICKS心斎橋20日間プロモーションの見どころと購入ポイントの開催期間はいつですか？

開催期間は2026年3月17日〜4月5日です。

Q. TRICKS心斎橋20日間プロモーションの見どころと購入ポイントの開催場所はどこですか？

開催エリアは大阪・心斎橋筋商店街／道頓堀周辺です。

Q. TRICKS心斎橋20日間プロモーションの見どころと購入ポイントの価格はいくらですか？

限定セット価格は3,000円（税込）です。

