元ウェザーニュースキャスター檜山沙耶、デコルテ輝くウエディングドレス姿「神々しい」「結婚式の写真かと」の声 2023年に結婚発表
【モデルプレス＝2026/03/10】元ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶が3月9日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】テニス選手と結婚の32歳美人アナ「女神降臨」ウエディングドレス姿でデコルテ開放
檜山は「『サンセルモ presents 結婚式はあいのなかで』ゲストとして出演させていただきました！」と、文化放送インターネットラジオ「超！A＆G＋」で配信されているラジオ番組に出演したことを報告。女性ゲストはウエディングドレス、男性ゲストはタキシード姿で登場する同番組。「ウェディングドレスでの出演は初めてだったので少し緊張しましたが、野中藍さんのおかげでとても楽しいひとときを過ごすことができました」と収録を振り返り、「ドレスも上品で美しく、素敵な結婚式場で撮影してくださり本当に嬉しかったです。貴重な経験をありがとうございました」としてオフショットを公開した。デコルテや美しい背中がのぞく純白のドレスに身を包んだ姿を披露している。
この投稿にファンからは「眩しすぎる」「神々しい」「お似合いです」「結婚式の写真かと思った」「女神降臨」などの反響が寄せられている。
檜山は2023年7月、男子テニスの西岡良仁選手との交際を公表。同年12月19日、それぞれのInstagramを通じ結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆檜山沙耶、ウエディングドレス姿披露
◆檜山沙耶の投稿に反響
