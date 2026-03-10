「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。今年で11回目となった「家電大賞2025-2026」では、2025年発売のノミネート家電151製品のなかから、読者の投票（投票期間は2025年11月21日〜2026年1月5日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全28部門）が決定しました。今回は、加湿器・除湿機部門、空気清浄機部門、扇風機・サーキュレーター部門、炊飯器部門、こだわり調理家電部門の金賞・銀賞・銅賞を受賞した製品を一気に紹介していきましょう！

【このほかの部門の受賞製品は以下をチェック！】

※「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシング及び株式会社インプレスの登録商標です（商標登録第6534313号）

加湿器・除湿機部門

金賞 パナソニック「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機ジアイーノ F-MV6000C」

投票者コメント ・リビングでペット（ねこ３匹）の臭い（トイレ臭など）が気にならなくなった。(40代・会社員) ・臭いの除去において他社製品より圧倒的に効果が高い。(20代・学生） ・ペットが居るので、除菌、脱臭できる点が素晴らしい。 (30代・自営業)

担当者の受賞コメント F‑MV6000Cは、次亜塩素酸による「除菌・脱臭・集じん・加湿」を1台で実現した点が特長のモデルです。 従来モデルと同等サイズのまま、家庭用ジアイーノ史上最大となる26畳対応を実現し、広いリビングでも清潔で快適な空間づくりに貢献できる点が評価されたと考えています。 本製品は家族が長い時間を過ごす住空間において、除菌・脱臭・集じん・加湿といった空気に関する悩みを、オールインワンで解決できることを目指して開発しました。空気環境への意識が高まる現代の暮らしに、よりシンプルで使いやすい新たな選択肢を提案しています。 実際にご購入いただいたお客様からは、「空気が洗浄されているように感じる」「ペット臭がかなり気にならなくなってびっくり」 といった声も寄せられており、日常生活に寄り添う製品として評価いただいています。



（パナソニック エコシステムズ株式会社 IAQ事業部 成瀬淳基さん）

パナソニック ジアイーノ F-MV6000C-SZ ~26畳 除菌 脱臭 集じん 加湿 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 家族やペットが集う広いリビングに パナソニック(Panasonic) Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ



シャープ

プラズマクラスター衣類乾燥除湿機

CV-T190

オープン価格（実勢6万円前後）

Amazon

楽天 バルミューダ

Rain

6万9300円

Amazon

楽天 シャーププラズマクラスター衣類乾燥除湿機CV-T190オープン価格（実勢6万円前後）Amazon楽天バルミューダRain6万9300円Amazon楽天

空気清浄機部門

金賞 シャープ「加湿空気清浄機 KI-UX100」

投票者コメント ・これが無いと生活できないってくらいよい。(40代・会社員） ・「AIモニター」で空気環境が見える。換気しにくい冬でも空気環境を保てる！(70代・その他) ・室内がスッキリ爽やかになりました。 (40代・会社員)

担当者の受賞コメント この度、加湿空気清浄機「KI-UX100」におきまして金賞を頂戴し、誠にありがとうございます。 空気清浄機には、ウイルスやホコリ、花粉、アレル物質などに対する高い集じん効果が期待されています。一方で、空気は目に見えないため、効果を実感しづらいというお声があるのも事実です。 本機は、センサー情報と独自のアルゴリズムを組み合わせて微小粒子数を算出し、業界で初めて「室内粒子数の見える化」を実現しました。これにより、空気がどの程度きれいになったのかを数値として直感的に把握できるようになりました。お客様からは、「空気がきれいになっていく様子が数値で分かりやすい」といったご評価をいただいております。 当社独自の「プラズマクラスターNEXT」による高い空気浄化力に加え、効果を“実感できる”価値にまで踏み込んだ取り組みを、今後の製品開発においても継続してまいります。



（シャープ株式会社 Smart Appliances & Solutions 事業本部 プラズマクラスター・ヘルスケア事業部 国内PCI商品企画部 係長 福田吉晃さん）

【在庫あり】加湿空気清浄機 SHARP シャープ グレー系 プラズマクラスターNEXT搭載 KI-UX100-H【KK9N0D18P】 ぎおん楽天市場店 \96,780 （2026/03/07 11:34時点 | 楽天市場調べ） ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

ダイキン

加湿ストリーマ空気清浄機 MCK906A

オープン価格（実勢11万円前後）

Amazon

楽天 パナソニック

空気清浄機 F-PX70C

オープン価格（実勢4万4000円前後）

Amazon

楽天 ダイキン加湿ストリーマ空気清浄機 MCK906Aオープン価格（実勢11万円前後）Amazon楽天パナソニック空気清浄機 F-PX70Cオープン価格（実勢4万4000円前後）Amazon楽天

扇風機・サーキュレーター部門

金賞 シャープ「プラズマクラスターサーキュレーター PK-18S02」

投票者コメント ・花粉やカビ菌や菌が壁などへ付着することも抑制してくれるのがいい。(50代・自営業） ・プラズマクラスターが好きなので。(40代・パート/アルバイト) ・冷暖房の稼働効率を上げられ、なおかつ生乾きが気になる梅雨やインフル等が流行する冬時期でも室内の空気を綺麗に保てる安心感もあり、酷暑が続いた夏場は特に重宝した。(30代・パート/アルバイト)

担当者の受賞コメント この度、昨年に続き金賞を受賞できましたこと、大変光栄に存じます。

サーキュレーターは、リビング空間でエアコンと併用されるケースが多く、広い空間をしっかりと空気循環させる「大風量」と、家族の団らんを妨げない「やさしい運転音」が求められる商品です。そこで私たちは、静かに空を舞うフクロウの飛行に着目し、ネイチャーテクノロジーを応用することで、この相反する性能を高次元で両立することができました。

実際にご使用のお客様からは、「パワフルでもやさしい運転音」「包み込まれるような風が心地よい」といったお声を頂戴しています。

また、当社独自の「プラズマクラスターNEXT」を搭載し、部屋干し衣類の生乾き臭を消臭するなど使用シーンの幅が広がり、インテリアに馴染む柔らかな本体造形やファブリック調のデザインについても高い評価をいただきました。本製品が快適で心地よい暮らしに貢献できることを心より嬉しく思っております。

（シャープ株式会社 Smart Appliances & Solutions 事業本部 プラズマクラスター・ヘルスケア事業部 国内PCI商品企画部 主任 和田仁美さん）

シャープ サーキュレーター PK-18S02-A ネイビー 大風量 低騒音 プラズマクラスター NEXT 首振り タイマー機能 DCモーター 衣類消臭 部屋干し シャープ(SHARP) Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

バルミューダ

The GreenFan

公式オンラインストア価格3万9600円

Amazon

楽天 アイリスオーヤマ

WOOZOO 360 barrel

KCF-CDP18TEC1

オープン価格（実勢2万円前後）

楽天 バルミューダThe GreenFan公式オンラインストア価格3万9600円Amazon楽天アイリスオーヤマWOOZOO 360 barrelKCF-CDP18TEC1オープン価格（実勢2万円前後）楽天

炊飯器部門

金賞 タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉 土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRX-S100」

投票者コメント ・本物の土鍋を使っている点、お米の甘みが26%もアップする点、見た目がカッコいい。（30代・主婦/主夫） ・土鍋の味が食べられるのはすごい。（50代・自営業） ・いい炊飯器は安いお米もおいしく食べられるのですごいなと思う。 （40代・会社員）

担当者の受賞コメント 悲願の金賞3連覇ということで関係者一同、大変光栄に受け止めております。 「JRX-S100」は、おいしさに妥協せず、愚直に商品をつくりあげたところが評価されたと考えています。非常に手間暇のかかる本物の土鍋を採用し、その大火力で引き出したごはんの甘みや粒感。そのこだわりをお客様にご満足いただけたことを大変嬉しく思っています。おいしさに加え、操作性やお手入れ性など使い心地にもこだわったポイントも評価いただけたと感じています。 「ごはんを通じて幸せな団らんを広げたい」その想いが原点です。最も身近な幸せである“食”の中心にごはんがあるからこそ、毎日の食事に感動を届けたい。本商品はそんな私たちの願いを形にできたと自負しております。 最高級モデルとして、お客様が求める食味のレベルは非常に高いものでした。その中で満足度98%（自社調べ）という圧倒的なご支持をいただき、期待に応えられたと実感しております。味はもちろん、日々の使い心地まで高く評価いただけたことを、大変誇らしく思います。



（タイガー魔法瓶株式会社 炊飯器ブランドマネージャー 岡本正範さん）

【タイガー魔法瓶 公式SHOP限定】タイガー魔法瓶(TIGER) 炊飯器 5.5合 土鍋圧力IH式 最上位モデル 日本製 土鍋ご泡火炊き 環境配慮パッケージ ブラック JRX-S100K タイガー魔法瓶(TIGER) Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

象印マホービン

圧力IH炊飯ジャー

炎舞炊き NX-AA10

オープン価格（実勢16万5000円）

Amazon パナソニック

Wおどり炊き搭載

可変圧力IHジャー炊飯器ビストロ SR-X910D

オープン価格（実勢9万円前後）

Amazon

楽天 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー炎舞炊き NX-AA10オープン価格（実勢16万5000円）AmazonパナソニックWおどり炊き搭載可変圧力IHジャー炊飯器ビストロ SR-X910Dオープン価格（実勢9万円前後）Amazon楽天

こだわり調理家電部門

金賞 ティファール「ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋 ホワイト CY3811J0」

投票者コメント ・圧力調理もできる自動調理鍋、革命ですよね。（50代・主婦/主夫） ・レシピの幅が広がり失敗もしないので最強です。（40代・主婦/主夫）

・ボタン一つで炒める、煮る、麺類の調理など幅広く作ることができるのがすごい。（20代・パートアルバイト）

担当者の受賞コメント 「ラクラクッカー プロ」は、コンパクトでお手頃な価格ながら、かき混ぜ機能が搭載された、炒めから圧力調理までマルチにこなす自動調理鍋という点を評価いただいたと思っております。時短・ほったらかし調理で便利といえる電気圧力鍋にかきまぜ機能をつけたことで、身近な料理で登場する回数が多い炒めものから、煮物など日常使いで自動調理を取り入れていただくきっかけを作りました。また、自動調理中の様子が見られるので、料理を作っているという感覚も大事にする方にも“使ってみたい”という興味を持っていただけたかと思います。 毎日の食事作りに関する手間を軽減したい方、自分で食事を作りたいけど時間や手間がかけられないライフスタイルの方にも、料理をするきっかけとして自動調理を楽しんでいただきたい、そんな思いで開発した製品です。自動調理鍋というと高額でハイスペックな印象ですが、本製品によって、ちょうどよい身近さのあるエントリー自動調理鍋の市場を創出できたと考えております。



（株式会社グループセブ ジャパン マーケティング本部 小型家電製品プロダクトマネジメント部 シニアプロダクトマネージャー 遠藤英里さん）

【オンライン限定】ティファール 自動調理鍋 かきまぜ機能 3L 2〜4人用 時短 圧力/炒め/無水/煮る/蒸す/肉じゃが/カレー 予約調理 「ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋 (圧力機能付き)」 レシピブック付き ホワイト CY3811J0A ティファール(T-fal) Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

象印マホービン

ホーロー電気調理なべ（EL-NS23）

オープン価格（実勢6万5780円前後）

Amazon

楽天 日立グローバルライフソリューションズ

「2 in 1 トースターレンジ」MRT-F100

オープン価格（実勢4万円前後）

Amazon

楽天 象印マホービンホーロー電気調理なべ（EL-NS23）オープン価格（実勢6万5780円前後）Amazon楽天日立グローバルライフソリューションズ「2 in 1 トースターレンジ」MRT-F100オープン価格（実勢4万円前後）Amazon楽天

The post 「家電大賞2025-2026」受賞商品発表#2 加湿器・除湿機、空気清浄機、扇風機・サーキュレーター、炊飯器、こだわり調理家電部門の結果は？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.