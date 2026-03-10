無敵のハンガリー軍の「驚異の弓」を無力化した”意外な要因”…「神聖ローマ帝国」を建国したオットー1世の戦記

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第42回

『なぜオットー1世は“敵に有利な平原”をわざわざ決戦の場に選んだのか？ …国の興亡をかけた「レヒフェルトの戦い」の奇策』より続く。

ハンガリー軍の挟撃作戦

案の定、緒戦はハンガリー優位に展開した。ハンガリーはまず敵の輜重隊を急襲した。ハンガリー軍の矢の雨でオットー軍は大混乱に陥った。ハンガリー軍は2手に分かれてオットー軍を挟み撃ちにする作戦であった。しかしこの輜重隊攻撃に時間をかけすぎた。ハンガリーはいつも略奪のために東フランクにやってくる。今回も兵たちは略奪に狂奔してしまったのだ。

そのおかげで前線で踏ん張っていた赤毛のコンラートに反撃の余裕が生まれた。コンラートはそれこそ獅子奮迅の働きをする。ハンガリー軍はたじろぐ。とはいっても多勢に無勢であることに変わりはない。オットー軍は徐々に追いつめられる。そこでオットーは父ハインリヒから受け継ぎ、今や東フランク軍のシンボルとなった「聖槍」を高々と掲げ、兵士を鼓舞する大演説を行い、自ら先頭になって敵に向かった。兵士たちは最も勇敢な最高司令官の勇姿に感極まり、我先にと彼の後を追った。ハンガリー軍は敗走を始めた。

このヴィドゥキントが伝えるシーンは、オットー賛美に傾きすぎている。ここで語られているオットーの演説は、ほとんどが古代ローマの歴史家サルディウスに拠ったものだが、古典の教養が全くといってなかったオットーがこうした演説をするというのは少し考えにくいところだ。また、いかにオットー軍の士気がハンガリー軍より勝っていたとしても、それだけでは決着がつかない。

ハンガリーの年代記によると、こうなる。ハンガリーの最も重要な武器は反射弓であった。獣骨や木片で強化されたこの反射弓は射程距離が50メートルに達し、貫通力もオットー軍のそれよりはるかに強いという、まさに驚異の武器であった。（堀内一徳「アヴァール人とハンガリー人」奈良史学12）。しかしこの弓は湿気が多いと張力が失われ、威力が半減する。そしてこの日8月10日は異常に高温多湿で、おまけに途中から雨が降り土砂降りとなった。勝敗の決め手は案外こんなところにあったのかもしれない。

大公ハインリヒの最期

ところで勇猛果敢に戦っていた赤毛のコンラートは戦いの最中、あまりの暑さのために涼を入れようと鎧の紐を緩めたその時に敵の投げ槍に喉を貫かれ絶命している。オットーは娘婿の勇士コンラートを手厚く葬った。実はオットー朝の後に興ったザリエル朝の始祖コンラート2世はこの赤毛のコンラートの曽孫にあたる。

なお、バイエルン大公ハインリヒは病に倒れ、戦いに参加できなかった。彼は捕虜となった3人のハンガリーの君侯を病床に呼び、みずから絞首刑を言い渡した。

そんな彼も955年11月1日にこの世を去る。16年前のビルテンの戦いで負った傷（第3章）が早世の原因の一つと言われている。しかしそれにしても兄オットーに反抗を続けるかと思えば、一転して最側近となって兄を支え、さらにはよそ者としてバイエルンに乗り込み、領内の多くの敵を粛清し、反乱にも断固として対処したハインリヒはなんとも苛烈な人生を歩んだものである。終油の際、レーゲンスブルク司教が、彼がかつてザルツブルク大司教ヘルホルトを摘眼刑に処したことへの悔恨と懺悔を勧めても、断固として拒否したというのもいかにも彼らしい。

遺されたのは父と同名のハインリヒで、この時わずか4歳、オットーは甥のバイエルン大公就任をすぐさま認め、母ユーディトが摂政となった。

彼は父と同じく野心家で、後に喧嘩公とあだ名されることになる。そしてそのあだ名通り、オットーの後継者オットー2世や、さらにその息子オットー3世にしばしば反乱をかけるのだ。だがこれについては他書（三佐川亮宏『紀元1000年の皇帝』）に譲ることにする。

こちらの記事もおすすめ＜『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語』＞へ続く。

＜もっと読む＞『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語