東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第41回）

番外編：菊原志郎インタビュー（前編）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫っていく同連載、今回から３回にわたって同クラブのアカデミーで育ち、後進の育成にも携わった菊原志郎氏（現ＦＣ今治Ｕ−12監督）のインタビューをお送りする。



読売クラブ入りした経緯などを語る菊原志郎氏 photo by Manabu Takahashi





――菊原志郎さんは、小学４年生の時に読売クラブに入ったとのことですが、どんなきっかけがあったのですか。

菊原志郎（以下、菊原）たまたま夏休みに、日本テレビ主催のサマーキャンプ（西山スクスクスクール）があったんです。山梨県の廃校になった施設を利用した１週間ぐらいのキャンプで、午前中はサッカーをして、午後は山や川で遊ぶっていう。そこに読売クラブの和後（昭司）選手や、コーチの竹本（一彦）さんとかが来て、サッカーを教えてくれたんですけど、その時に最後、優秀選手賞みたいな感じの『和後賞』っていうのをもらって、「読売でサッカーやらないか」って誘われました。

――サマーキャンプには、サッカーがうまい子が集まっていたのですか。

菊原 結構うまい子がいましたよ。たぶん親が熱心で、よく調べて参加していたと思うので、ある程度能力が高い子たちも来ていました。そのキャンプから、４、５人が読売に入ったんじゃないかな。

――菊原さんは当時、読売クラブのことは知っていたのですか。

菊原 そのキャンプも父が申し込んだので、僕自身は知らなかったですね。社会人のサッカーっていうのは、あまり知らなかったので。

ただ、実は僕の家の近くに日産自動車サッカー部のグラウンドがあって、時々練習を見に行っていたんです、弟と丸刈りのふたりで。練習が終わったあとに、選手と遊んでもらっていたんですけど、それが加茂（周）さん、清水（秀彦）さん、早野（宏史）さんだったという（笑）。大人のサッカーについて知っていたのは、その程度です。

――では、読売の和後選手のことも......。

菊原 まったく知りませんでした。でも、その和後さん（の引退）と入れ替わりで、僕が読売のトップの選手になって、その時に和後さんの（背番号）16番を受け継ぐことになるんです。なので、僕にとって16番は意味のある番号でした。

――当時からサッカーには自信があったのですか。

菊原 僕は小学生の時、地元の少年団にいたんですけど、ふだんは家の近所の階段でドリブルしたり、ガタガタの壁にシュートを打って、どこに跳ね返るかわからないボールをピタッと止めたり。そんなことをやっていたので、どんなボールが来てもワンタッチコントロールできる、みたいなことは小学２、３年生で身について、４年生の頃はかなり能力が抜けている感じでした。

――当時のサッカー少年団は、どんな感じでしたか。

菊原 指導者が熱心で強いクラブもありましたけど、横浜市の少年団はだいたい地域制なので、遠くから強いところへ行くっていうことは、たぶん僕の時代はなかったと思います。

戦術とかもなかったですね。監督、コーチに言われたことを一生懸命にやるみたいな、学校体育と一緒ですよ。そういうサッカーでした。

――では、読売に入ったら環境がガラッと変わった。

菊原 読売に入ると、指示がない。自分で考えろ、と。カルチャーショックはカルチャーショックでした。

――すぐに馴染めましたか。

菊原 これは、僕の家の子育てが影響しているんですけど、比較的早く馴染めました。僕の父は子どもの頃に結核で、あと半年の命だと言われたこともあったみたいで、僕は子どもの時から「お父さんはいつ死ぬかわからないんだから、何でも自分でできるようにしなさい」と言われて育ちました。父はたまたま特効薬が入ってきて治ったんですけど、「早く自立しろ」と言われて育ったので、自分で考えてどんどんやるっていう、読売の感覚がすごく合ったんです。

――小学生が毎日、横浜からよみうりランドまで通っていたのですか。

菊原 よみうりランドまでは、電車３本を乗り継がなきゃいけなくて、さらにあの（駅からグラウンドへ続く）山道を30分歩くんで（苦笑）、片道１時間15分くらいはかかりましたね。でも、僕の同級生だった安達亮（現カターレ富山監督）は、千葉県の船橋から通っていましたし、山梨県の大月とかから通っている子もいましたしね。

しかも、親の送迎はダメで、自分の力で練習場に来い、と。それに、ジャージで電車に乗るな、とも言われていましたから。

――読売はそういうところも厳しかったんですね。

菊原 すべてが、自分で考える力を高めていくことにつながっているんです。ジャージがダメだったのも、私服はできるだけおしゃれな格好をしてこい。サッカー選手はセンスがよくないといけない、と。

ただそれは、僕らが読売のジャージで電車に乗っていて悪いことしたら困るじゃないですか。もしかしたら、そういうのもチラッとあったかもしれません（笑）。

（つづく）