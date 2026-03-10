大手メーカーに勤める夢男さん（仮名・53歳）は、会社から提示された早期退職の募集に前向きです。上乗せ退職金を含む3,500万円を「第二の人生の資金」と楽観視する夫に対して、教育費や老後の現実を直視する妻は猛反対し、家庭は冷戦状態に。高額な退職金を「自由」と捉える夫と、「生活保障」と捉える妻の意識格差が浮き彫りになっています。価値観の相違が家庭崩壊の危機を招いた50代夫婦の事例を紹介します。

夫婦喧嘩の火種になった「ネクストキャリア支援制度」の書類

「これを見てくれ。会社が早期退職を募集してるんだ。俺、これに応募しようと思う」

金曜日の夜、夕食後のダイニングテーブルに一枚の書類を広げたのは、大手機械メーカーで技術職として働く早辞夢男さん（仮名・53歳）。夢男さんの唐突な発言に、妻の止美さん（仮名・50歳）は言葉を失いました。

書類には「ネクストキャリア支援制度」という耳触りのいいタイトルとともに、退職金の加算シミュレーションが記載されています。夢男さんの勤続年数と等級であれば、通常の退職金に加え、特別加算金として約1,500万円が上乗せされ、合計で3,500万円近くが手元に残る計算に。

「3,500万円だよ。これだけあれば、家のローンを完済しても2,000万円以上残る。しばらくのんびりして、その後はフリーの技術コンサルとしてやっていきたいんだ。今の会社で管理職として消耗するより、よっぽど素晴らしい生き方だろ？」

夢男さんの目は輝いていました。会社は業績好調ですが、50代の社員に対する風当たりは年々強くなっています。役職定年を前に、まとまった資金を得て「脱出」できるこの制度は、夢男さんにとって希望に見えたのです。

しかし、止美さんの反応は冷ややかでした。黙って立ち上がり、リビングの棚から厚みのあるファイルを持ってきました。家計簿と今後のライフプラン表です。

「あなた、本気でいってるの？ 次男の大学進学が決まったばかりよ。あと2年、学費と仕送りで400万円はかかるわ。住宅ローンだって、繰り上げ返済したら手元の現金が減るじゃない。それに、あなたのいう『コンサル』って、あてはあるの？」

価値観の相違で冷戦状態

痛いところを突かれた夢男さんは、こう反論しました。「俺だって技術屋として30年やってきたんだ。ツテくらいあるし、何とかなる！ 大体、今まで家族のために散々働いてきたんだぞ。俺の稼いだ退職金くらい、俺の好きにさせてくれよ！」

「あなたの人生であると同時に、家族の生活でもあるのよ！ 3,500万円なんて、老後資金を考えたら決して遊んで暮らせる額じゃないわ。毎月安定したお給料が入ってくることが、どれだけありがたいかわかってないの？」怒りをあらわにしながら、止美さんも負けじと言い返します。

その夜、話し合いは平行線のまま、夢男さんは「お前は俺の苦労を何もわかっていない」と捨て台詞を吐いて寝室に閉じこもりました。

翌日以降、家のなかは冷戦状態です。夢男さんは「応募期限が迫っている」と焦りを募らせ、止美さんは「ハンコは絶対に押さない」と頑なです。 黒字リストラによる割増退職金は、本来であれば老後の選択肢を広げるための資金。

しかし、早辞家においては、夫婦の価値観の違いを決定的にし、信頼関係を壊す火種となってしまいました。

止美さんは今、夢男さんが勝手に退職届を出さないよう監視しながら、パートのシフトを増やすことを検討しています。夢男さんが本当に辞めてしまった場合、その後始末をするのは自分だと直感しているからです。

「黒字リストラ」が招く家庭内の意識格差

2025年、上場企業による「早期・希望退職募集」の人数は1万7,875人に達しました。 この「黒字リストラ」の大きな特徴は、会社が倒産するわけではないため、対象となる社員に悲壮感が薄く、むしろ夢男さんのように「チャンス」と捉えるケースが多いことです。

東京商工リサーチのデータによれば、募集企業の約7割が黒字であり、製造業を中心とした大手企業が名を連ねています。 提示される金額（数千万円）は、会社員人生で目にする最大のキャッシュです。そのため、男性側は「これだけあれば何とかなる」「夢を叶えたい」と楽観的に捉えがちです。

一方で、家計を管理する女性側は、インフレによる生活費の上昇や、教育費、親の介護費用など、支出の現実をシビアに見積もっています。50代での再就職で年収が激減するリスクも知っているため、夫の「見切り発車」に強い不安を覚えるのだと推測できます。

退職金は「過去の功労金」であると同時に、「未来の生活保障」でもあります。この認識が夫婦間で共有できていない場合、早期退職制度は経済的な自立をもたらすどころか、家庭崩壊の引き金になりかねない危険性をはらんでいるといえるでしょう。

