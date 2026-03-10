【姫野ひなの】グアムで豊満ボディ全開♡ 『週プレ』初表紙＆巻頭グラビア飾る
姫野ひなのが、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号に登場。
【プロフィール】
姫野ひなの（ひめの・ひなの）
11月11日生まれ 北海道出身 身長148cm
趣味＝ピザまんを食べること、スキー、マッサージに行くこと 特技＝ポジティブ変換
アイドルグループ「#Mooove!」の青色担当。現在は週プレをはじめとした雑誌に多数登場し、今後の活躍が楽しみな次世代ヒロイン。
公式X【@aquamarin_ _】
公式Instagram【＠pi._.y】
今号の『週プレ』は、グアムではじけた豊満ボディ・姫野ひなのの初表紙と巻頭グラビアに、ロケ密着DVD映像は40分！ 最新写真集未収録カットを特別公開・田中美久、あの“超絶美少女”が幸田あかりとして3年ぶりに帰還！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの姫野ひなの『週プレ プラス！』アザーカット集「恋する星で～prologue～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月9日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
WBC激闘！侍ジャパンを大特集！侍メジャーリーガーたちの「戦う理由」、アメリカラウンドで待つ本気モードの強敵たち、“野球大国”ドミニカ共和国の知られざるディープな世界！ などなど・・・