¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê£´£¸¡Ë¤¬»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ò¸ì¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡Öµ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡×¡¢º£²ó¤Ï¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¤¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¤Ïà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬ÂçµÕÅ¾¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤»¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µþ»Ò¤ÏÌÚ¸¶¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡ÚÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡µ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£ÆüËÜÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌëÄÌ¤·¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶¥µ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¤¹¤´¤ß¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¥¹¥¡¼¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é³ê¤ë¤·¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ¶¥µ»¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤«¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄËë¤·¤Æ´°Á´¤Ë¥í¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ£µ°Ì¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¡£¤Ê¤¼À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ï£Ó£Ð¤Î¸å¡¢¤º¡¼¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡£²£°£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Î»þ¡¢»ä¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î²ô¤Ç¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥á¥À¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î´ú¼ê¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯¤Î»þ¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤¿Éã¤Ï¡Ö´é¤¬¿¿¤ÃÇò¤À¡×¤È°Æ¤¸¡¢»ä¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢»×¤¤ÀÚ¤êµã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½Å°µ¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÅë¾è¥²¡¼¥È¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶Áª¼ê¤â¡¢µã¤¤¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£µã¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÆó¿Í¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£»ä¤Ê¤é¡¢Éã¤ä²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â±£¤·¤´¤È¤Ê¤¯²¿¤Ç¤â¸À¤¨¤Æ¿´¶¯¤¤¡£¥Ú¥¢¤Î¶¥µ»¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¹â¶¶À®Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î²òÀâ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡¡À®Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÏÆÍÁ³ÀõÁð¤Î¥¸¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤ÏÃË»Ò¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¤¬¡¢º´Æ£½ÙÁª¼ê¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ìÌÌ¤â¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÎÃÝÆâÃÒ¹áÁª¼ê¤Ï£·Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤´Î¾¿Æ¤¬¥´¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Ä¹Ç¯ÃÝÆâÁª¼ê¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¤Î²®¸¶ÂçæÆÁª¼ê¤Ï¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½Áª£±°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤ÇÂ¼ó¤òÄË¤á¡¢¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤âÆ±¤¸½ê¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÀÄÇ¯¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡££´Ç¯¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡£¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£»ä¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤³êÁö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥É¥é¥à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£Àä¶«·Ï¤Î²Î¤â²Î¤¤¤¿¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¤¹¤è¡£¸ÞÎØ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ãù¶â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤¾¡Á¡ª¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²Áí½Ð¤Ç¤¹¡£²Î¤Ë¥È¡¼¥¯¤Ëµþ»ÒÂÎÁà¡£¤¤¤¤²ñ¾ì¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤¶¤»¡ª¡¡ÀõÁð¡¦¶å·à¥·¥¢¥¿¡¼¡ª¡¡µ¤¹ç¤À¡Á¡ª