◇第6回WBC1次ラウンドD組 ドミニカ共和国10―1イスラエル（2026年3月9日 米マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDは9日（日本時間10日）、マイアミで行われ、ドミニカ共和国がイスラエルに10−1で勝って3連勝。最終戦を待たずに準々決勝進出を決めた。

この日の主役はタティス（パドレス）だった。2回、2死満塁から9番・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）が押し出し四球を選んで先制すると、続く1番のタティスが左翼に豪快なグランドスラム。タティスはさらに7回にも1死二、三塁から左前2点適時打を放ち、合計6打点と大暴れした。

試合後、27歳のスーパースターは「あらゆる面でチームに貢献できることを誇りに思っている。それをドミニカ共和国のためにできるというのは特別なことだ。自分たちはただグラウンドに出て、全力を尽くし、できる限り最高の野球をしようとしているだけだ」と上機嫌に語った。

得点が入るたびに派手なパフォーマンスで喜ぶドミニカ共和国だが、この日、準々決勝進出を決めても大騒ぎはしなかった。それについて問われたタティスは「もっと大きな目標がある」と断言。「この先には素晴らしいチームが待っているし、これから対戦することになる。この瞬間も楽しんでいるし、フィールドでの成功も楽しんでいる。ただ同時に、もっと大きな目標があることも分かっている」と気を引き締めていた。（マイアミ・杉浦大介通信員）