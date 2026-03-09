あらゆる“MAX系”を抑えて『G440 K』ドライバーがまたも1位 他にない魅力は高慣性モーメントなのに「振りやすい」
ドライバー部門は今週もピン「G440 K」が1位。発売から4週連続での1位となった。ドライバーのランキングを調べると2位に「Qi4D MAX」が入っているなど、トップ10のうち6モデルがMAX系。その中でも、なぜ「G440 K」が売れるのか？ 有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんに話を聞いた。
【写真】1位〜10位をまとめて発表！ ドライバー売り上げランキング
「当店でも『G440 K』はよく売れていますし、テーラーメイドやキャロウェイと比較しても試打を希望する人が圧倒的に多いです」試打をした人の感想は？「1番多いのは『やっぱり曲がらないね』という声です。決して、圧倒的に飛距離が出るというドライバーではないと思うのですが、アマチュアゴルファーでも曲がらないのは体感できる。また、昨年の『G440シリーズ』の評価が高かっただけに、追加モデルとして『G440 K』に興味を持つ人が多い。それも強みだと思います」他のMAX系と比べても人気がある理由は？「MAX系と言えばピンというイメージがありますし、『G440 K』は慣性モーメントが大きいのに振りやすい。試打をした人が購入する確率が高いです」昨年、No.1セールスを記録したピンは、今年も「G440 K」がロングセラーになり、2年連続No.1となるのか!? （ドライバーランキング）1位 ピン G440 K2位 テーラーメイド Qi4D MAX3位 テーラーメイド Qi4D※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新ドライバーを徹底試打！ 「ドライバーはフェース開閉で適正を選ぶ！ 最新ドライバー30機種を打ち比べ」でガチ評価を公開中
