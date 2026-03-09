虐待か？複数のネコを保護

熊本県山都町で、虐待を受けたとみられる複数のネコが見つかり、警察が捜査を進めています。

【写真を見る】ネコ焼かれ切られ、火葬すると出てきた『ネジ』… 複数匹が虐待か？ 警察の捜査はじまる

記者「山都町で保護されたネコの一匹です。ひげや首は焼かれていて、胴体も毛も刈られているのがわかります」

ひげは燃えたためか、なくなり、鼻には火傷のような痕、胴体の毛もはさみで切られたように不揃いで、切り傷も見られます。

「保護できていないネコもたくさんいる」

2月以降、山都町で虐待されたとみられるネコが見つかり、3匹を引き取りました。

保護団体 オープンセサミ 齊藤りつ子 副代表「このネコたちは私たちの目の前に出てきてくれたので、保護できたネコ。そうじゃないネコはたくさんいると思う」

保護団体によると、最初に見つかったのは2月24日です。

山都町でネコを保護した人が火傷のような痕を見つけ、保護団体に連絡しました。

その後も虐待を受けたとみられるネコが相次いで見つかり、今日（3月9日）までに合わせて7匹を保護しましたが、最初に見つかったネコは、手当ての甲斐もなく死んだということです。

死骸から出てきたネジ

オープンセサミ 齊藤りつ子 副代表「普通の野良猫は簡単に捕まって焼かれるとか、はさみで切られることはまずない。手を縛って釣り上げた状態であぶるなどしたと（考えられる）」

これらのネコが保護された周辺には、以前から空き家になっている建物があり、この軒先では白骨化したネコ1匹も見つかっています。

保護団体がこのネコを火葬したところ、膝の辺りからドリルネジのようなものが出てきたといいます。

住民「近頃、野良猫みない」…警察は捜査進める

現場周辺の住民「しょっちゅう、ネコがうろうろしていたけど、このごろは見ない。なんでそんなことをするのかな」

警察が、動物愛護法違反の可能性もあるとみて捜査を進めています。