「ロビン失せろ」「RvP出て行け」上田綺世が復活の２発も降格危機の下位に勝てず…サポ激怒！英雄だった指揮官はどう受け止める？
現地３月８日に開催されたエールディビジの第26節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、NACと敵地で対戦。３か月もゴールから遠ざかっていた上田が２発を叩き込んだが、降格危機の下位に勝ち切れず、３−３のドローで終わった。
首位のPSVとは勝点19差。ヨーロッパリーグは８戦６敗、36チーム中29位で終わった。サポーターは勝てない怒りをロビン・ファン・ペルシ監督にぶつけ、「ロビン失せろ」「RvP出て行け」などといった非常に厳しい声が飛んだ。
ファン・ペルシ監督は猛批判をどう受け止めているのか。地元メディア『ESPN NL』によれば、オランダサッカー屈指のレジェンドは、こう語った。
「楽しいとは言えない。これも仕事の一部だ。選手としてのキャリアの中で、私は多くの批判に対処しなければならなかった。私の観点からは、自分が好きなことを続けることで、そうした意見は全て克服してきた。今も批判があるが、ある程度は理解できる。誰もが自分の意見を述べる権利がある」
昨年２月から、かつてプレーした古巣を率いるファン・ペルシ監督はそして「私は逃げ出すような人間じゃない」と主張。「選手としても、人間としてもそうじゃなかった。監督としても絶対にそうじゃない」と断言した。
小川航基と佐野航大が活躍する３位のNECが、勝点３差で迫る。苦しむ名門は、チャンピオンズリーグのストレートイン圏内である２位を死守できるか。
２発で復活の狼煙を挙げた上田と、渡辺の日本代表コンビ、さらには新戦力ラヒーム・スターリングらの活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これぞ上田綺世！日本のエースが魂の２ゴール
