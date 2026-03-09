LUNA SEA、3・12のライブ生配信が決定 真矢さん「1曲でも、1フレーズでもいいからドラムを叩きたい」思いを乗せたステージ
LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナにて「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」振替公演を実施。同公演を緊急生配信することが発表された。
【写真】『真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜』LUNA SEAメンバーが献花する様子
同公演はすでにチケットが完売しており、会場に来られない多くのファンの声に応える形で、メンバーの熱い思いから急きょ配信が決定した。
視聴チケットは6600円（税込）。別途、配信手数料あり。3月27日午後9時から9日間の再配信を予定している。制作上の都合で開始日時が変更になる可能性あり。
3月8日には、ぴあアリーナMMにて「真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜」が執り行われ、約3万人のファンが参列。「1曲でも、1フレーズでもいいからドラムを叩きたい」と語り、懸命にリハビリを続けながら有明のステージを目標としていた真矢さんの思いを胸に、メンバーはこの公演に臨むこととなる。
「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」と願っていた真矢さんの思いを乗せたステージを、世界中の音楽ファンへ届ける。
