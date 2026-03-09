【略語クイズ】「カメラ小僧」の略語は？コスプレイベントやコンサートで見かける人...！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「カメラ小僧」の略語は？
「カメラ小僧」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、略すとカタカナ3文字になります。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「カメコ」でした！
「カメコ」とは、「カメラ小僧」を略した言葉。
コスプレイヤーが集まるイベントで、コスプレをせず、コスプレイヤーの写真を撮ることを専門にしている人たちのことを表しています。
また、女性アイドルグループ「=LOVE（イコールラブ）」や「≠ME（ノットイコールミー）」などのコンサートでは、「カメコタイム」という時間帯が設けられているんだとか。
「カメコタイム」とは、専用の「カメコ席」チケットを購入した人が、コンサート中の定められた時間帯にメンバーの写真を撮影し、終演後SNSに投稿することができる仕組みのこと。
カメコさんの撮影する写真はどれもハイクオリティで、度々SNS上で話題になっています♡
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『≒JOY（ニアリーイコールジョイ）オフィシャルサイト』
・『mu-mo SHOP』
ライター Ray WEB編集部