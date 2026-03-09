【略語クイズ】「カメラ小僧」の略語は？コスプレイベントやコンサートで見かける人...！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、略すとカタカナ3文字になります。

「カメラ小僧」の略語はなんでしょうか？

正解は「カメコ」でした！

「カメコ」とは、「カメラ小僧」を略した言葉。

コスプレイヤーが集まるイベントで、コスプレをせず、コスプレイヤーの写真を撮ることを専門にしている人たちのことを表しています。

また、女性アイドルグループ「=LOVE（イコールラブ）」や「≠ME（ノットイコールミー）」などのコンサートでは、「カメコタイム」という時間帯が設けられているんだとか。

「カメコタイム」とは、専用の「カメコ席」チケットを購入した人が、コンサート中の定められた時間帯にメンバーの写真を撮影し、終演後SNSに投稿することができる仕組みのこと。

カメコさんの撮影する写真はどれもハイクオリティで、度々SNS上で話題になっています♡

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

