この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」が、「色んな遺体の話」を公開した。 動画では、火葬場職員として働く下駄氏が、必ずしも綺麗な状態ばかりではない「色んな状態のご遺体」の実態や、棺を運ぶ際に遭遇する衝撃的な体験について解説している。



下駄氏はまず、病院でお亡くなりになり、葬儀を経て火葬場に運ばれてくるご遺体は基本的に綺麗でにおいもないと説明する。しかし、一人暮らしで発見が遅れたり、事故でお亡くなりになったりした場合は、「必ずしも全てが綺麗な状態という訳ではない」と語る。特に都会の火葬場では、においが強い状態で運ばれてくるケースも多く、その際は棺の蓋をテープで密封するなどの対応がとられるという。また、そのようなご遺体の場合、「ご火葬後でもにおいが残る」ほどの強烈なにおいであると明かした。



続いて、棺を運ぶ際の苦労について言及。火葬場では4人の職員で棺を抱えて炉台に乗せるが、時には100キロ近い重さになることもあるという。白手袋をして運ぶため滑りやすく、「手を滑らせて棺を落としてしまう事故」も全国的には起きていると語る。しかし遺体は物ではない、という事からヨイショやせーのなどの掛け声を職員たちは出さず、阿吽の呼吸で細心の注意を払って棺を運んでいると説明した。



その一方で、棺を持った瞬間に「ありえない軽さ」を感じることがあると下駄氏は明かす。その理由として「白骨化していた」ケースを挙げ、ご遺体がお肉を失い骨だけになっているため、運ぶ際に中で音が鳴ると解説した。さらに衝撃的な例として、森で首を吊ってお亡くなりになり、首から下を動物に持ち去られて「頭部だけだった」というケースを紹介。棺を運んだ際に「ゴロゴロ、ゴトン」と顔だけが転がる感触があったと振り返り、火葬場にやってくるご遺体の多様な状態を赤裸々に語った。



動画を通じて、火葬場には我々の想像を超える「色んな状態のご遺体」が運ばれてくることが明らかになった。我々が普段知ることのない火葬場の過酷な現実と、そこに向き合う職員のリアルな実態を知ることができる内容となっている。



3.21-3.29 文春ギャラリーにて【火葬場を覗く展】開催決定！



火葬場を覗く展予約ページ

https://livepocket.jp/e/weahf



火葬場を覗く展公式HP

https://www.kasouba-nozoku.com