新潟水俣病を学ぶ県内3つの大学の学生が活動の成果を発表しました。



新潟県立大学と新潟大学、新潟医療福祉大学が主催したフォーラムには、学生と被害者団体の関係者ら約40人が参加しました。学生たちは被害者からの聞き取りや、熊本県水俣市でのフィールドワークなどを実施していて、その成果を発表しました。



また、被害者らと、新潟水俣病患者を支える社会づくりについて話し合いました。



■新潟県立大学 長谷川理子さん

「いろんな方とこれからも話を聞いたり会話できる機会を自分で作っていけたら」

■阿賀野患者会皆川栄一副会長

「水俣病は法的に解決されたとしても患者には終わりはないんだということを(若い人に)語り継いでいってもらいたい」



参加した学生からは「伝え続けることが次の世代への責任だと思う」といった声がありました。