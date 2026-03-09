STPR Familyライブ映像、Leminoで一挙解禁 東京ドーム公演など配信へ
【モデルプレス＝2026/03/09】STPR Familyのライブコンテンツが、3月9日正午よりLeminoにて順次配信開始される。
【写真】すとぷり、人気アイドルと対面で記念撮影
第1弾は、STPR 所属の全グループが集結した「STPR Family Festival！！」より東京ドーム公演および、ベルーナドーム公演の2作品が登場。第2弾は、STPRの過去ライブコンテンツ8作品の配信を予定している。
今回のアーカイブ一挙配信を記念し、3月限定で毎週木〜日曜日に「STPR 無料ライブ配信」を実施。 ここでしか見られない万博パブリックビューイング限定映像など、様々なラインナップが毎週配信される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆STPR Familyライブ映像、Leminoで続々配信
◆Lemino、STPR Family無料ライブ配信決定
