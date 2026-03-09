毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のオーディオアイテムです。

近年の平成レトロブームで注目されるのが、カセットテープとその再生機器。特にカセットテープは高騰しており、フリマアプリでは高音質の録音・再生ができるメタルポジションのカセットテープ（未使用品）が5000円を超えることも！

そんな中、新品のカセットテープの入手先として注目なのが100円ショップだ。中でもダイソーはマクセル製のカセットテープが販売され、収録時間のラインナップも豊富。取りあえず、カセットテープの録音・再生を楽しみたいなら、まずは100円ショップをチェックです！

【屋内外で大活躍のワイヤレススピーカー！】

JBL Boombox 4

ハーマンインターナショナル／実勢価格7万7000円前後

ウーファーとツイーターをそれぞれ2基、さらにパッシブラジエーターが3基も搭載され、圧倒的にパワフルな重低音再生が魅力のBluetoothスピーカー。IP68等級の防塵・防水性能で屋外での利用もOK。

バッテリーだけで最大34時間の再生ができ、スマホなどを充電できるモバイルバッテリー機能も搭載。「Auracast」機能に対応し、JBL製のスピーカーとオーディオ共有して簡単に再生迫力を倍増できますよ！

【超人気ゲームとのコラボモデル！】

ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション

パナソニック／実勢価格3万5200円前後 ©CAPCOM

シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』とのコラボアイテム。4基のスピーカーを搭載し、バイオならではの足音や息遣いなどクリーチャーが忍び寄る気配を耳元で体験することが可能。独自の低遅延技術が採用され、バイオ以外のゲームや動画視聴にも、ぜひ！

【現代の定番機能を搭載したカセットプレイヤー！】

WE-001

完実電気／各2万5780円

本体外装は質感の高いアルミ製で、レトロなデザインを採用したポータブルカセットプレイヤー。Bluetooth5.1が搭載され、ワイヤレスイヤホンやBluetoothスピーカーの接続が可能。3.5mmプラグを使用した有線での出入力機能もあり、パソコンや各種オーディオ機器の音源をカセットテープに録音することもできますよ！

【質感重視のクロックラジオ！】

RC20

amadana／2万7500円

RC10

amadana／1万6500円

木製キャビネットタイプのRC20とメタル調のRC10。どちらもディスプレーには時刻、アラーム、温度、イコライザー設定を表示可能。FMワイドバンドに対応しラジオのリスニング、Bluetoothスピーカー機能でスマホの音源出力など、日常で幅広く活用できるラジオです！

取材・文／直井裕太