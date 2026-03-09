本田紗来、明るめグレーベージュヘアにイメチェン 絶賛の声＆姉・望結も反応「同じ髪色にしたい」
【モデルプレス＝2026/03/09】タレントでモデルの本田紗来が3月7日、自身のInstagramを更新。髪を染めてイメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】芸能三姉妹の末っ子「同じ髪色にしたい」21歳女優姉も羨む可愛すぎる新ヘア
本田は「髪の毛染めました」とコメントし、以前に比べて明るい髪色へとイメージチェンジした姿を投稿。さらに「髪色が変わると、していただくメイクも変わって楽しいっ」とつづり、ピンク系で統一されたメイクと肩まで伸びた髪を外ハネにしたカジュアルな装いを見せた。
また、本投稿には姉で女優の本田望結が「同じ髪色にしたいのですが、どう伝えたらいいですか？」とコメントしており、本田は望結に「アッシュ系と薄いラベンダーとベージュが混ざった少し明るめのグレーベージュでございます」と返信するなど、仲の良さも披露している。
この投稿に、ファンからは「明るめの髪色可愛すぎる」「姉妹が仲良くて癒される」「私もその色にしようかな」「メイクも可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸能三姉妹の末っ子「同じ髪色にしたい」21歳女優姉も羨む可愛すぎる新ヘア
◆本田紗来、髪染めでイメチェン姿公開
本田は「髪の毛染めました」とコメントし、以前に比べて明るい髪色へとイメージチェンジした姿を投稿。さらに「髪色が変わると、していただくメイクも変わって楽しいっ」とつづり、ピンク系で統一されたメイクと肩まで伸びた髪を外ハネにしたカジュアルな装いを見せた。
◆本田紗来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「明るめの髪色可愛すぎる」「姉妹が仲良くて癒される」「私もその色にしようかな」「メイクも可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】