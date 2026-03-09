AKB48の元研究生、長谷川新奈（はせがわ・にいな、24）が9日までにXを更新。何者かから嫌がらせ行為を受け、警察に相談していることを明かした。

長谷川は「これまでXを鍵アカウントにしたり、ファンルームで『こういう方がいたら通報してほしい』とお願いしたことがあったと思います。それは、実際に怖い思いをする出来事があったからです。そして、その状況は今も続いています」と切り出し、「これまではSNS上での出来事が中心でしたが、現在は自宅に嫌がらせの手紙が届くなど、エスカレートしています」と現状を説明。「誰かも分からない方に自宅を知られているということに、強い恐怖を感じています」とつづった。

こうした状況を受け「現在は警察に相談しており、調査を進めていただいています。手紙が投函（とうかん）されたポストの場所・時間がおおよそ判明しているので、防犯カメラの確認なども行っている状況です」とのこと。警察からは「一度実家に戻った方が良い」との助言があり、「そのため、しばらくの間、こむぎを連れて、なるべく実家で過ごそうと思っています。家を完全に空けてしまうのも不安なため、今の家と実家を行き来することになります」と説明した。

今後の配信などについては防犯上、「場所や行動が特定につながるような内容のコメントも控えていただけると助かります。コメントの内容によってはスルーさせていただきます。また、今回の件の詳細についても、配信中に質問することはどうかお控えください」と理解を求め、「ご心配をおかけしてしまい本当に申し訳ありません。ご協力よろしくお願いいたします。そして、これからも変わらずに応援していただけたらとても心強いです。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。