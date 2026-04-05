〈よくやった、兄弟！〉〈これが真の力だ〉──格闘家の"正義の拳"に称賛の声が続出している。インドネシアのバリ島では、昨年12月、世界的なお騒がせインフルエンサーであるイギリス出身のボニー・ブルー（26）が過激な映像を撮影する目的で島内のスタジオにいたとして警察に拘束される騒動が起きたばかりだが、今度は狼藉を働いたという外国人旅行者が地元住民に絞め落とされる動画が海外メディアを騒がせている。【写真】酔って