不倫は配偶者と子どもを深く傷つけ、夫婦の信頼関係を大きく揺るがすものです。一度の過ちならまだしも、何度も繰り返されると家族である意味もわからなくなってきますよね。先日ママスタコミュニティには「心を殺して裕福な生活か自由でも節約生活か」というタイトルでこんな深刻な投稿がありました。投稿者さんは旦那さんの度重なる不倫に疲れ切って離婚を考えています。『不倫の慰謝料は請求せず財産分与のみを請求するつもりで