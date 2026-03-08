横浜BC、15周年でクラブ初の横アリ開催…入場者1万2699人で最多更新

横浜ビー・コルセアーズは3月7日、横浜アリーナで開催したホームゲームで、クラブ史上最多となる入場者数1万2699人を記録した。

クラブの発表によると、これまでの最多入場者数は2024年3月30日にアルバルク東京と対戦した際、横浜国際プールで記録した5208人。今回の試合ではそれを大きく上回り、クラブ史上初めて1万人を突破した。

この試合は「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第24節GAME1として行われ、横浜BCがレバンガ北海道と対戦。第2クォーター終了時点で54－51とリードを奪うなど接戦を展開したが、最終的に98－100で敗れた。ダミアン・イングリスがチーム最多27得点を挙げたほか、キーファー・ラベナが19得点、ゲイリー・クラークが16得点、安藤誓哉とケーレブ・ターズースキーがそれぞれ14得点を記録した。

横浜BCはクラブ公式SNSを通じて「満員の横浜アリーナでこの瞬間を迎えられたことを、心よりうれしく思います」と来場者へ感謝を伝え、「明日もともに、横浜アリーナを熱く盛り上げましょう！」と呼びかけた。

【動画】横浜BCvs北海道ハイライト