犬を連れて散歩をしている人をよく見掛けます。中には、電柱や壁におしっこをさせていることがあり、SNS上では「家の電柱に犬のおしっこさせているどこかの飼い主のせいで迷惑している」「飼い主のマナーが悪い」「（飼い主が）水も何もかけずにそのまま立ち去った」などの声が上がっています。

そもそも、犬が散歩中におしっこをしてしまうのは生理上やむを得ないのでしょうか。それとも、散歩中のトイレは我慢するよう、飼い主がしつけるべきなのでしょうか。獣医師の椿直哉さんに聞きました。

電柱へのおしっこはマナー違反？

Q.犬に電柱や壁でおしっこをさせている飼い主を見掛けることがあります。そもそも、犬が散歩する際におしっこをするのは普通のことなのでしょうか。それとも、マナー違反に該当する行為なのでしょうか。

椿さん「犬にとって、排尿によるマーキングはとても自然な行動で、行動学的に見ると特別なことではありません。

ただ、人間社会の中で生活していくという前提になると、どうしても好まれない行為と受け取られることが多いと思います。臭いの問題や衛生面の問題もありますし、植物が傷んだり、設備に影響が出たりすることもあります。

排せつ行為そのものを完全に止めることは難しいですが、多くの飼い犬が人の生活圏の中で暮らしている以上、飼い主が環境に配慮して対応する必要はあると思います。

ペットボトルに水を入れて持ち歩いている飼い主も多いと思います。例えば、犬が電柱や壁で排尿してしまった場合は、『排尿した場所に水をかけて臭いを残さないようにする』というのも、人と一緒に生活していく上では大切な配慮だと思いますし、できれば守っていただきたいところですね」

Q.犬が散歩時に公共の場所でフンをしたり、おしっこをしたりさせないためにはどのようにしつけたらよいのでしょうか。

椿さん「これはなかなか難しいテーマではあるのですが、完全にゼロにするというよりは、“減らしていく”という考え方の方が現実的かなと思います。1つの方法としては、散歩前に自宅で排せつを済ませる習慣をつくることですね。トイレを済ませてから散歩に行くという流れをつくると、犬にとっても生活のリズムとして理解しやすくなります。

また、庭やベランダなどにトイレ専用のスペースを作って、『ここでする』という経験を積ませていくのも有効だと思います。

ただ、散歩中はどうしても他の犬のにおいがあるので、マーキング行動が出やすいというのも事実です。もしトイレトレーニングをしていても難しい場合は、壁際や他の犬が排尿していそうな場所に近づき過ぎないようにする、といった環境面の調整も現実的だと思います。

トレーニングとしては、例えば散歩中に排尿を我慢できたときにおやつなどで報酬を与える、いわゆる“正の強化”も有効です。ただし、ここは個体差が大きいので、焦らず、時間をかけて取り組んでいくことが大切だと思います」

Q.このほか、犬を散歩させる際のマナーについて、教えてください。

椿さん「まず、公共の場を散歩するときの基本的なマナーとして、フンをした場合はトイレ袋などを持参して、必ず持ち帰って処理するというのが前提になります。リードについては、“短く持つ意識”はやはり必要だと思います。伸縮性のある長いリードも商品としてありますが、長いまま使っていると、どうしてもさまざまなリスクが出てきます。

例えば、道路を歩いているときに急に犬が車道に出てしまう可能性や、通行人、特に子どもや他の犬に飛びついてしまうことで事故につながる可能性もあります。結果として、ご自身の犬を危険にさらしてしまうことにもなります。そういう意味でも、リードはコントロールできる長さで持つというのが大切だと思います。

また大型犬では難しいケースもありますが、すれ違うときに飛びつきそうな動きが見えた場合は、距離を取る、小型犬であれば抱き上げるなど、状況に応じた対応ができるとより安全だと思います」

＊ ＊ ＊

犬にとっては電柱や壁に自分のにおいをつけるのは、マーキングという本能的な行為ではありますが、飼い主の目線から見ると困ってしまうこともありますよね。犬にとって負担のない形で、焦らずにトイレトレーニングをしてみるのも良いかもしれません。