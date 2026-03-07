1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、東京ドームで行われ、韓国代表は日本代表「侍ジャパン」に6-8で敗れた。今大会は通算1勝1敗。韓国が日本に勝ったのは2015年のプレミア12準決勝が最後。プロ選手で構成されたチーム同士の対戦では日本に引き分けを挟んで11連敗となった。

侍ジャパンの先発・菊池雄星から初回に3得点。優位に立った韓国だったが、その裏に鈴木誠也に逆襲の2ランを浴びた。

3回は大谷翔平に2戦連発となるソロを許し、鈴木、吉田正尚にもソロ本塁打が出て3-5と逆転された。

4回にドジャースで大谷の同僚キム・ヘソンが値千金の同点2ラン。東京ドームで観戦した韓国ファンに歓喜を運んだが、7回に悪夢が待っていた。

2死三塁のピンチで大谷を申告敬遠、近藤健介は四球で2死満塁に。キム・ヨンギュは鈴木に押し出し四球で勝ち越しを許すと、吉田にも2点適時打を浴びた。

8回、日本の4番手・松本裕樹を攻めてキム・ジュウォンがタイムリー。1点を返し、なおも2死満塁でキム・ヘソンに打順が回ったが、カウント2-2から見逃し三振。及ばなかった。

ここ3大会連続で1次ラウンド敗退している韓国。まずは準々決勝進出を目指し、8日に台湾、9日にオーストラリアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）