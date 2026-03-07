5日に結婚することを発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX（クロス）」でファンに結婚を生報告した。放送後には、東京・有楽町の同局スタジオで報道陣に対応。「アイドルでこうして祝福してもらえるのは特別なことで、すごくうれしいです」と喜び満点の笑顔をみせた。

番組内ではファンに選曲した2曲を通じてあるメッセージを伝えた。1曲目に流したのはソロ曲の「あーりんは反抗期！」で、曲中には“佐々木コール”が存在する。「“佐々木”と呼んでいいのかと不安な気持ちの方もいらっしゃると思います。でも私は会場中に響き渡る“佐々木コール”が好きなので、これからも聞かせてもらいたいという思いを込めました」と明かした。

番組終了時に選曲したのは「モノクロデッサン」はメンバーにとっても、ファンにとっても大切な一曲。「モノノフへの感謝の気持ちが一番だけど、包み込んでくれるメンバーへの感謝の気持ちやこれからの人生をみんなと歩んでいきたいという気持ちを込めました」。発表文でもモノノフへの感謝を込めたあーりんらしい選曲だった。

また、出演前にはスタジオで写真対応。結婚を祝福されると「ありがとうございます！」と、緩む口角を手で抑えながら幸せ満点の笑顔をみせた。

【あーりんに聞く】

――生放送を終えた心境は。

「生放送はただでさえ緊張するのに、直接自分の言葉で伝えられる機会ですごく緊張した。皆さんからの温かいメールやメッセージで、あっという間の楽しい1時間を過ごすことができました。皆さんにもそうやって思ってもらえてたらいいな」

――涙ぐむ場面もありました。

「アイドルがこうして祝福してもらえることは本当に特別なことだと感じていたけど、直接メールを読んでるとすごく感極まる部分がありました。うれしいです」

――メンバーへの報告は。

「発表前に直接伝えました。すごく喜んで受け入れてくれた。メンバーに報告するのは一番緊張するぐらいでした。（高城）れにちゃんは泣いて喜んでくれました」

――百田さんと玉井さんは。

「“これからもよろしくお願いします”と伝えたら、“もちろんだよ！一緒にこれからも頑張ろうね”と言ってくれました」

――結婚してもアイドルですか？

「これからもアイドルとして頑張っていきたいなと思います。たくさん祝福の言葉をいただいてすごくうれしかったので、この気持ちを返せるのはライブでのパフォーマンスしかないと思っています。いただいた温かい気持ちをエネルギーに変えて、恩返しをしていきたい。“あーりんはあーりん”らしく、これからも“ももクロのアイドル”として頑張っていきたい」