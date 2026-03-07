タレントのマツコ・デラックス（53）が6日に放送されたテレビ朝日「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。お店で注文して食べたことがない料理を明かした。

視聴者から「いつも挑戦しようと思いつつも、頼んだことないメニューありませんか?」と質問が届くと、マツコは「私、それで言うとさ、あんかけチャーハン食べたことない」と注文して食べたことがないことを明かした。

これに有吉弘行も「あー俺も自分で積極的には絶対頼まない」とうなずいた。マツコは「でしょ?何かそれ、あったのをちょっと一口もらって、みたいなのは会食ではあるけど」と、あんかけチャーハンを食べるシチュエーションを伝えた。

また、「チャーハンの良さ殺してない?」と疑問を口にすると、有吉は「その通りです」と同調。マツコは続けて「だって、お米のあの状態を口で楽しみたいわけじゃん。チャーハンって。あんかけかけちゃったらさ…」と納得できなかった。

有吉も「散々さ、『あなたはパラパラ派?しっとり派?』とかさ『おいしいチャーハンの作り方!パラパラに』とか言っといてさ、何で…あんかけてんだよ！」と矛盾を指摘。マツコは「めっちゃわかる」と同意していた。