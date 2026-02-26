40・50代にオススメな【ZARA新作】って？ 大人が即キマる♡「サマ見えアイテム」

春コーデがおしゃれに決まるアイテムを探すなら【ZARA（ザラ）】の新作をチェックしてみて。大人も着こなしやすい上品なデザインやカラーを採用した洋服や小物が、続々と登場しています。そこで今回は、一見シンプルながらも一癖が光るアイテムをご紹介。人と差が付く着こなしを楽しみたい大人女性は、ぜひチェックしてみて。

こだわりが光るトレンチコート

【ZARA】「ショート丈ハイネックトレンチコートZW COLLECTION」\15,990（税込）

羽織るだけでサマ見えしそうなトレンチコート。襟はボタンを留めて着ればこなれた印象に、ボタンを外して抜け感を出すのもあり。ウエストの共布ベルトを巻けば、アクセントにもなってくれそうです。ショート丈なので軽やかに羽織りやすく、春先に重宝しそうです。

ひとさじの遊び心で定番シャツをアップデート

【ZARA】「アシンメトリー ポプリン シャツ ZW COLLECTION」\6,590（税込）

アシンメトリーな裾が目を惹くホワイトシャツ。長めの着丈が縦のラインを強調し、スッキリ見えを叶えてくれそう。スリムなパンツと合わせるだけで、着こなしが決まる予感。さりげなく周りと差をつけたい大人におすすめの一着です。

洗練感と大人の余裕を纏えるストライプパンツ

【ZARA】「ストライプ柄ボタンヘムパンツ ZW COLLECTION」\9,990（税込）

ネイビーブルー × ストライプが洗練された印象のパンツ。裾に施されたボタンディテールとプリーツが、おしゃれ度UPに貢献。大人の余裕を醸し出せそう。センタープレスやベルトループによってきちんと感もあるので、お仕事にもオケージョンシーンにもマッチするはず。

本革が高級感を高めるショルダーバッグ

【ZARA】「レザーショルダーバッグ」\8,590（税込）

レザーの高級感が上品な、大人コーデにもふさわしいショルダーバッグ。長めのストラップで肩掛けしやすく、一見小ぶりながら、高さ15 × 幅28 × マチ12.5cmとマチ幅広めで見た目以上の収納力に期待できます。デザインはシンプルで合わせやすく、通勤にも休日のお出かけにも使えそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H