この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ注意】『ばけばけ』錦織（吉沢亮）の「最後の仕事」とは？知っておきたい、彼がヘブンを突き放した本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【ばけばけ】朝ドラ第２３週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー ３月９日（月）～３月１３日（金）最新」と題した動画を公開。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第23週の展開を考察し、特に錦織友一（吉沢亮）の行動に隠された真意と、彼に迫る不穏なフラグについて解説した。



第23週では、松野トキ（高石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が息子・勘太を授かり、日本で家族として暮らすためにヘブンが日本国籍を取得する「帰化」の道を選ぶ。しかし、前例のない帰化には知事の許可が必要となり、二人は困難に直面する。助けを求め、ヘブンはかつてのリテラリーアシスタントであった錦織を訪ねるが、再会を喜ぶヘブンに対し、錦織は「ヘブンさんが日本人にならないほうがいいと思っている」と冷たく突き放してしまう。



動画では、この錦織の不可解な行動の裏にある真意が深く考察された。錦織は、ヘブンの作家としての才能を誰よりも信奉していた。ヘブンの著作は日本に来てからの「日本滞在記」以降、かつての輝きを失っていると感じていた錦織は、「日本人になれば作家としてのあなたは死ぬ」と危惧。ヘブンの作家生命を終わらせたくないという強い思いから、あえて突き放すという行動に出たのである。



しかし、錦織は水面下で知事への働きかけを行っていた。その行動を、彼はトキに対して「リテラリーアシスタントとしての最後の仕事だ」と表現する。この「最後の仕事」という言葉は、錦織が自身の死期を悟っていることを示唆しており、物語からの退場を予感させる不穏なフラグとして描かれている。最終的に、錦織はヘブンの新しい著書『東の国から』を手に取り、自分に宛てられた一節を読みながら静かにほほえむ場面で週は幕を閉じるが、その表情が彼の運命を暗示しているようにも見える。



錦織の行動は、ヘブンへの深い敬愛と、その才能を守りたいという一心からくるものだった。彼の「最後の仕事」が何を意味するのか、そして彼の運命がどうなるのか、今後の展開から目が離せない。