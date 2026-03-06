５日に発表された春の日経平均株価の定期見直しでは、キオクシアホールディングス<285A.T>とパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532.T>が新規採用されたが、市場の関心は早くも次回の秋の定期見直しに向かっている。ＳＭＢＣ日興証券は５日、９月に発表される定期見直しの現時点での暫定的な予想を公表した。同証券では３銘柄の入れ替えを見込み、ＪＸ金属<5016.T>、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>を新規採用の候補銘柄に取り上げた。一方、除外候補銘柄はカナデビア<7004.T>、日野自動車<7205.T>、コニカミノルタ<4902.T>とした。９月見直しのデータ基準日は７月末であり今後、予想は更新される見込みだ。



