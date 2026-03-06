【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

BANDAI SPIRITSは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてガンダム×ホロライブコラボの展示をしている。

会場のバンダイブースにて、「機動戦士ガンダム」と「ホロライブ」のコラボ展示が実施されている。コラボガンプラの参考展示をはじめ、塗装例も展示されている。

また、アパレルグッズやプライズフィギュアでは「#hololive IF 博衣こより パイロットスーツ【機動戦士ガンダム SEED Ver.】フィギュア」の参考展示が公開されている。

(C) COVER

(C)創通・サンライズ