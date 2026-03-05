１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリーが４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。２日に離婚を発表した元妻の清水ゆりとともに動画に出演した。

「【離婚】ジョリーと清水、これが最後の動画です」とのタイトルで、公園で２ショットで撮影した様子を公開。ジョリーは「僕たち離婚することになりました。もうすでに家も別々に住んでいて。今日は会うのもすごい久々なんやけど、後報告になって申し訳ないんやけど、しっかり誠実に報告したいという思いからこうやってもう一回集まってＹｏｕＴｕｂｅ撮ってます」と切り出し、清水も「まずは今までジョリーと清水、ジョリーの奥さんとして応援してくださっていたファンの方々にすごい申し訳ないことしたなと思っています。後報告になってしまい本当に申し訳ございませんでした。本当に離婚が悪いことだとは特に思っていなくて、４年間あった時間が別になくなるわけでもないですし、結婚して過ごした時間がなくなるわけでもないし、ジョリーくんを憎んでいるとか破滅にとか怒りがとかもないので。これからもジョリー君には成功してほしいし、年末落ち着いたら、２年後ぐらいのＲＩＺＩＮは見に行きたいと思っています。ただ、男女としては終わりを迎えただけだと思ってます」と、説明した。

ジョリーは「俺は結構寂しかったで、バラバラになって、もうずっとゆりの幻影を追っていたというか。ここ２週間ぐらい。それもそれでしんどかったという思いもありつつ・・・」と語り、離婚理由については「ちょっと表で話せる内容があんまりなくて、それでも説明責任とかはあると思うので話すと、価値観の違いですかね。２人が思い描いてる愛の形が違いました。ゆりは自己を削る愛、僕の中では未来を創り育んでいくのが愛の形。『なんで育んでくれないの』とか『私なんでこんな削っているのに向き合ってくれないの？』とかそういうコミュニケーションエラーが続いて、それでしか喧嘩していなかったというのが事実で。根底にもダブル不倫の件だったりとか、過去の嫌なことだったりがたびたびちらついたりして、このまま２人一緒にいても幸福にはなれないよねというところから話し合った結果離婚するという形になった」と説明した。

清水は「今まで喧嘩しても離婚という話が出てなかったわけでもなく、出てはきたけど、ゆりの中では今のジョリーくんを離婚とかいえやんなとか、今２０００万騙されてるし、その状態で離婚したらゆり裏切ることになるなとかめっちゃ色々考えて。でもＲＩＺＩＮ勝ったやん、いい勝ち方して、世間もジョリーくんの味方についた今、私一人のしかもほぼ自己満足みたいな自己犠牲を払い続けて意味あるのかなみたいな感じになった」と語り、ジョリーは「すでに私は自己削っているからというところで、拒否されていたわけですよ。それが俺にはいまだに納得はできない部分」と訴えたが、清水は「そこを満足させられなかったのは私の責任」と受け入れた上で「今回１番言いたかったのは、幸せになっていただいて、ぜひ幸せを掴んでください。私よりいい女はこの世にいっぱいいると思うので」と、語った。

ジョリーはＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎで注目を集め、ＲＩＺＩＮでも勝利。清水はブレイキングダウンで注目されたジョリーの「美人マネジャー」として、ＳＮＳなどで話題に。２４年１２月に結婚していることを明かした。その後、ともに不倫していたことを公表するなどしていたが、復縁。昨年末、ジョリーがＲＩＺＩＮで勝利した際には、清水が喜ぶ姿もあった。