フードデリバリーYouTuberの「せーけんわーるど」が、「Wolt日本撤退の最終日｜6年間の歴史に幕を下ろす最後の記録。《ウォルト配達員》」と題した動画を公開した。



本動画は、2026年3月4日をもってフードデリバリーサービス「Wolt」が日本から撤退するという“架空の未来”を舞台にしたドキュメンタリー風の作品である。動画内では、撤退の背景や変化したデリバリー業界の勢力図、そして最終稼働の様子が詳細に描かれている。



動画の冒頭、せーけんは「本日は2026年3月4日」と切り出し、翌5日にはプラットフォームが閉鎖されると説明する。撤退の理由は「採算が合わない」ことによる経営判断とされる。興味深いのは、2026年の業界地図に関する描写だ。既存のUber Eats、出前館、menuに加え、「rocket now（ロケットナウ）」という新興サービスが台頭しており、これら4社が競争する構図となっている。



特に「rocket now」については、他社ロゴ入りバッグの使用を「完全禁止」にするなど、規約改定により配達員への締め付けが厳しくなっている現状が語られた。これは、将来的なギグワークの環境変化を示唆するような皮肉の効いた演出とも受け取れる。



実際の稼働シーンでは、Woltの強みであったサポート体制の良さや、広島や北海道など地方都市での強さに触れつつ、「鳴るのは7now（セブン-イレブン）の案件ばかり」という皮肉な現実も映し出される。高単価な案件を拾いつつも、かつてWoltの象徴だった水色のウェアやバッグが街から消えゆく寂しさが強調された。



動画の最後で、せーけんは「Woltは配達員に寄り添ってくれるホスピタリティに溢れたプラットフォームだった」と総括。移り変わりの激しいフードデリバリー業界において、一つの時代が終わるという設定を通じて、改めてWoltというサービスの独自性と、働く人々の愛着を浮き彫りにした。