中国メディアの界面新聞によると、中国ネット通販大手アリババグループの創業者である馬雲（ジャック・マー）氏は3日、同グループの蔡崇信（ジョセフ・ツァイ）主席、呉泳銘（エディ・ウー）最高経営責任者（CEO）、金融会社アント・グループの井賢棟（エリック・ジン）董事長らとアリババが出資する浙江省の私立学校「杭州雲谷学校」を訪問し、人工知能（AI）がもたらす挑戦と機会をめぐり、校長や教師らと心おきなく話し合った。

馬氏は「AI時代が急速に到来した」とし、「その社会に与える衝撃は想像を絶する。私たちは誰も十分な準備ができていないが、10代の若者には最も変わる希望と機会がある。だからこそ、ここに来た目的は、アリババの最近のAIに対するますます鮮明な洞察を教師らと共有することだ」と述べた。

そして「AIの衝撃は非常に大きいが、機会もとても大きい。AIは教育を教育自身に回帰させる機会をもたらしている。丸暗記や詰め込みに費やしていた時間を、創造力と想像力を育むことに充てられる」とし、「私たちがここに集まったのは、この変化が非常に速く訪れるので、子どもらが今から学び始めてAIと共存し、この巨大な変化に適応できるよう手助けすることだ」と述べた。



アリババはAIへの投資を強化している。今年の春節（旧正月）に合わせて100億元（約2200億円）以上を投じ、同グループの消費者向けAIアプリ「千問（Qwen）」で飲食やチケットの予約などを体験するキャンペーンを展開し、累計1億3000万人が参加した。

千問は、AICPBによるAIアプリの月間アクティブユーザー（MAU）に基づくランキングで、米オープンAIの「ChatGPT」と中国の字節跳動（バイトダンス）の「豆包（Doubao）」に次いで世界3位となっている。（翻訳・編集/柳川）