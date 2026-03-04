「クレヨンしんちゃん」のしんのすけの父・野原ひろしといえば、“足臭”で知られる存在です。

その最臭兵器「ひろしの靴下」を展示している、兵庫県「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にて3月20日から、「ひろしの靴下 10秒チャレンジ」が開催されます。

会場となるのは、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」にある、キッズエリア「のんびりのはら」内の「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」。

ここでは、「ひろしの靴下」が展示されており、作中さながらの強烈なニオイを体験できるスポットとして、来場者の間で密かな人気を集めています。

そして今回のイベント「ひろしの靴下 10秒チャレンジ」は、そのニオイに10秒間耐えられるかに挑戦する体験型企画です。過去にも複数開催され毎回好評（？）を博しています。

見事クリアできた人には、ニジゲンノモリオリジナルの「野原ひろしステッカー」がプレゼントされます。アニメファンはもちろん、家族や友人同士でワイワイ挑戦するのも楽しそうです。

なお、靴下のニオイはかなり強烈とのことですが、人体への影響はありません。

イベント期間は2026年3月20日から5月31日まで。参加費は無料ですが、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」への入場チケットが別途必要です。

対象はプレミアム、ゴールドキッズ、キッズ満喫パスの各種チケットを持つ来場者となっています。

会場は兵庫県淡路市楠本2425-2、兵庫県立淡路島公園内の「ニジゲンノモリ」。詳細は公式サイトで確認できます。

