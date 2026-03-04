サンマルクカフェ（岡山市北区）のカフェチェーン「サンマルクカフェ」が、「ハーゲンダッツ アイスクリーム」を使った商品を含む、「ICHIGO FES」がテーマの4商品を3月10日から期間限定で発売します。

【画像】わぁ…見た目華やか…！ コチラがサンマルクカフェの「イチゴフェス」限定メニューです！（6枚）

新商品は、「プレミアム ICHIGO チョコクロ」「プレミアム ICHIGO ロイヤルミルクティー」「ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ」「ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ」がラインアップ。

「プレミアム ICHIGO チョコクロ」は、イチゴ風味のクロワッサンを使用。中にはイチゴ顆粒入りチョコレートと、酸味と甘みのバランスを極めた特製イチゴクリームを包み込み、仕上げにドライイチゴをトッピング。ピンク色の生地と鮮やかな赤色のコントラストが目を引く一品です。価格は390円（以下、税込み）。

「プレミアム ICHIGO ロイヤルミルクティー」は、サンマルクカフェで人気のロイヤルミルクティーに、果肉たっぷりのイチゴソースとコンデンスミルクを合わせたドリンク。赤・白・茶色の3層のグラデーションが美しく、見た目も華やかです。混ぜ合わせることでコクのあるミルクのやさしい甘さと茶葉の香りが調和し、「チョコクロ」との組み合わせも計算し尽くされた一杯です。サイズはMサイズのみ。価格は650円。

「ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ」は、果肉感たっぷりのイチゴソースとミルクのまろやかさが溶け合うスムージーに、「ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム」をトッピング。飲み進めるにつれてアイスクリームが混ざり合い、さらに濃厚な味わいへと変化します。サイズはMサイズのみ。価格は720円。

「ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ」は、店内で焼き上げたサクサクのオリジナルシュガーパイと濃厚なカスタードクリーム、フレッシュなイチゴを重ね合わせ、まるでミルフィーユのような層をグラスの中に表現した一品。トップには「ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム」を2段重ねにし、グラスの底にはぷるぷるとした食感のパンナコッタと果肉入りイチゴソースが入っています。食べ進めるごとに食感や味わいが変わり、最後の一口まで楽しめるパフェです。価格は890円。

サンマルクカフェとハーゲンダッツのタイアップは、昨年販売された「クッキー＆クリーム」に続く第2弾となります。販売期間は4月23日まで。

サンマルクカフェの公式「X」アカウントでは、サンマルクカフェの期間限定「ICHIGO」メニューの「eGift」または「Smartハーゲンダッツギフト」が当たるキャンペーンが、3月19日まで実施されます。