女性ボーカルデュオ「PUFFY（パフィー）」の大貫亜美さん（52）が2026年2月26日、自身のインスタグラムを更新。シンガーソングライターのaikoさん（50）との笑顔ショットを披露した。

「aikoのライブにお邪魔しました」

大貫さんは、「インスタグラマー失格なamikoですがaikoのライブにお邪魔しましたことをお知らせします」とおどけながら報告し、aikoさんとピースサインする仲良しショットを投稿した。

自身が手作りしたというニット帽をかぶった2ショットだ。大貫さんは「ジャスティン・ビーバーが被ってたニットが欲しくて、友達に聞いたり写真を見ながら編んだやつをaikoにも編んであげたら、この日も持っててくれたので一緒に被ってみた」という。

「aikoに似合う色を...と思いながら毛糸を選ぶのも楽しかったし、わたしのは一作目だから色々気になる点がある」「でもaikoの前髪の黄色と合ってておカワだった」

インスタグラムに投稿された写真では、大貫さんはブルーの帽子をかぶり、グリーンのスウェットとデニムを着用。aikoさんはサスペンダーをつけ、イエローのTシャツとイラストがデザインされたチェック柄のパンツというコーデだった。ソファに座り、2人で笑顔のピースサインを披露した。

2枚目では、大貫さんが手作りしたというニット帽を2人でかぶり、ポーズをきめていた。

この投稿には、「めちゃくちゃかわいい」「2人とも可愛すぎやろっ」「可愛いの天才ですぅ」「永遠に憧れです」「最強すぎる2人」といったコメントが寄せられていた。