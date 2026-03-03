中国のスマートフォンブランド・Honorの上級幹部であるワン・フェイ氏が、次期横折りスマホ「Honor Magic V6」の実物写真をWeiboに公開しました。公開された画像では、内側ディスプレイの中央に目立つ折り目が一切見えない仕上がりが確認できます。

↑Honor Magic V6の画面は完全にフラット（画像提供／ワン・フェイ／Weibo）。

正面から見ると完全にフラットで、現行の折りたたみ端末の多くに見られる中央の窪みもまったく見当たりません。

ワン氏によると、Magic V6は薄型・軽量設計と大容量バッテリー、高いパフォーマンスのすべてを徹底的に追求したうえで、この「折り目のないディスプレイ」を現実のものとしたとのこと。さらにHonorは、Magic V6が折りたたみスマホとして初めて、IP68（完全防塵・水没耐性）およびIP69（高温高圧ジェット水への耐性）という最高水準の防塵・防水性能を備えることをアピールしています。

また、ディスプレイには極薄ガラス（UTG）を採用し、強力な保護性能と業界トップクラスの低反射率（1.5%）を実現。これにより、屋外の強い日差しの下でも優れた視認性が期待できます。耐久性を向上させた最新の「Super Steelヒンジ」の採用が、折り目を消失させた大きな鍵となっているようです。

Joe Weller is about to jump… and the only thing between him and gravity is a HONOR Magic V6's hinge. 😱😱😱



Will both the hinge and Joe survive?



Stay tuned. pic.twitter.com/QWbfUrN499 — HONOR (@Honorglobal) February 24, 2026

今後、Samsungの次期「Galaxy Z Fold8」や噂されている折りたたみiPhoneも、折り目がほとんど見えなくなると予測されています。今後は「どのデバイスが最も折り目を感じさせないか」という点が、折りたたみスマホ市場の新たな争点となりそうです。

Source: Weibo

Via: GSMArena

The post 見てくれ！ 次期Honor Magic V6で画面の折り目がきれいに消えた appeared first on GetNavi web ゲットナビ.