【USJ】ジョーズのレストランで「ブリトー超えてきた」と絶賛された“1,000円”の意外な伏兵
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
グルメ系YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ】衝撃のサメ肉？！JAWS新作＆定番フード６選【ユニバジョーズ】」と題した動画を公開。映画『ジョーズ』の舞台をモチーフにした「アミティ・ランディング・レストラン」で、リニューアルされた新メニューや定番フードを実食し、味とコスパの観点から徹底レビューした。
動画内では、映画公開50周年を記念した新メニュー「スパイシーシュリンプ・ブリトーセット」を紹介。殻ごと食べられる「ソフトシェルクラブ」が丸ごと一匹トッピングされたインパクト抜群の一品だ。もちもぐ氏は「カッパえびせんみたい」と香ばしさを表現しつつ、中身のエビのプリプリ感や野菜の多さを評価した。一方で、2,600円という価格設定には「バカほど値上げしてる」と率直な感想を漏らし、味は高評価ながらもコスパ面で星4.5とした。
また、USJならではの変わり種「サメ肉ナゲット」も実食。恐る恐る口に運ぶも、「あっさりしてるな。魚みたい」と拍子抜けした様子。「柔らかくさっぱりした白身魚」のような食感で、酸味の効いたタルタルソースとの相性を「フィレオフィッシュみたいな感じ」と例えた。
今回、もちもぐ氏が「一番良かったかも」「ブリトー超えてきた」と星5の最高評価を与えたのが、1,000円の「アミティ・キッズ・セット」である。キッズメニューながら、バンズからはみ出るほどの巨大なフライドチキンがサンドされており、「大人でも全然満足できる量」と太鼓判を押した。以前販売されていた人気メニューのチキンを彷彿とさせる「カリサク」な衣とジューシーな肉質を絶賛し、味・ボリューム・価格のバランスが最も優れていると結論付けた。
動画の終盤では、冷え切った体に染み渡る「ガンボスープ」も星4.8と高く評価されており、冬のパーク巡りにおける強力な選択肢として提示されている。
動画内では、映画公開50周年を記念した新メニュー「スパイシーシュリンプ・ブリトーセット」を紹介。殻ごと食べられる「ソフトシェルクラブ」が丸ごと一匹トッピングされたインパクト抜群の一品だ。もちもぐ氏は「カッパえびせんみたい」と香ばしさを表現しつつ、中身のエビのプリプリ感や野菜の多さを評価した。一方で、2,600円という価格設定には「バカほど値上げしてる」と率直な感想を漏らし、味は高評価ながらもコスパ面で星4.5とした。
また、USJならではの変わり種「サメ肉ナゲット」も実食。恐る恐る口に運ぶも、「あっさりしてるな。魚みたい」と拍子抜けした様子。「柔らかくさっぱりした白身魚」のような食感で、酸味の効いたタルタルソースとの相性を「フィレオフィッシュみたいな感じ」と例えた。
今回、もちもぐ氏が「一番良かったかも」「ブリトー超えてきた」と星5の最高評価を与えたのが、1,000円の「アミティ・キッズ・セット」である。キッズメニューながら、バンズからはみ出るほどの巨大なフライドチキンがサンドされており、「大人でも全然満足できる量」と太鼓判を押した。以前販売されていた人気メニューのチキンを彷彿とさせる「カリサク」な衣とジューシーな肉質を絶賛し、味・ボリューム・価格のバランスが最も優れていると結論付けた。
動画の終盤では、冷え切った体に染み渡る「ガンボスープ」も星4.8と高く評価されており、冬のパーク巡りにおける強力な選択肢として提示されている。
YouTubeの動画内容
関連記事
予約必須のUSJ「サンレス」攻略法！料理の感想から写真撮影の注意点まで徹底レポート
【USJ】「真似したい」便利グッズが満載！冬のユニバを楽しむカバンの中身＆絶品フード
紅茶が「無限に出てくる」天国を発見！わんこそば状態で楽しむ絶品スコーン
チャンネル情報
おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。