人気女性芸人が“別人級”イメチェンを成功させた様子が、SNSで300万回再生されるなど大きな反響を呼んでいる。

【映像】女性芸人衝撃のピンク髪 そのビフォー・アフター

ABEMA『恋髪オーディション』#2で、理想の“恋髪”を実現するコーナーにお笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるか（31）が登場した。「20代後半から恋人がいなくて、悲しい。そろそろいい恋愛をしたい」と切実な恋愛事情を語るとともに、「もうお笑いはいらないです」とイメージチェンジへの覚悟を語った。

きりやは理想のヘアスタイルとして、「『【推しの子】』の星野アイちゃんみたいな、キラキラしたアイドルになりたいです」と、紫のカラーにすることを希望。しかし美容師からは、過去の施術によるダメージを鑑みて「（色を）抜きすぎるのはやめて、肌の色に合ったピンク系にしましょう」との提案がなされ、施術が行われた。

完成したスタイルは、鮮やかなピンクカラーに、顔周りに小顔効果もあるレイヤーを入れた、アイドル風ヘア。鏡を見たきりやは「えー！すごーい！自分じゃないみたい！」と驚くと、「アイドルになれました！めちゃくちゃ嬉しい。髪とメイクとファッションで全然違う自分を見つけられるんだとビックリしました。『ねえ、見て見て、かわいくない？』って、いろんな人に見てほしい。最高にかわいい自分に出会えました」と大興奮で語った。

この様子が2月18日、番組公式Instagramのリール動画で投稿されると、3月2日までに300万回再生されるなど大きな反響に。また、コメント欄では「めっちゃ可愛い」「肌綺麗だし似合う」「お美しいです」といった絶賛の声に加え、「平手友梨奈みたい」「アイナ・ジ・エンドに似てるっ」「アイナみがあって良き」「K-POPアイドルみたい」「ちょっとILLITのイロハに見えた」「喋り方が飯沼愛ちゃんに似てる！」といった意見も寄せられた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。