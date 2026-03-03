この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【リブート】第６話ドラマ考察 儀堂しんでない！証拠をまとめて解説！最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開した。



動画では、TBS日曜劇場『リブート』第6話の衝撃的な展開について深掘りし、作中で死亡したと思われた主要キャラクター・儀堂歩（鈴木亮平）について、「実は生存している」という大胆な仮説とその根拠を詳細に解説している。



投稿者のトケル氏はまず、公式サイトの相関図における「ある法則」に着目する。「粛正された弁護士の海江田（酒向芳）は相関図から消えたが、儀堂は消えていない」と指摘。過去に死亡したキャラクターもしばらく相関図に残っていた例はあるものの、儀堂が即座に消去されていない事実は、彼がまだ物語に関わる可能性を示唆していると分析する。



さらに、物語構造における「第1話との対比」も重要な根拠として挙げられた。第1話では主人公が死を偽装して別人として生きる展開が描かれたが、今回も同様に死を偽装している可能性があるという。トケル氏は「このドラマはファンタジーだ」と定義し、リアリティよりも物語のテーマ性が優先される作品であることを強調した。



具体的な生存トリックとして注目されたのが、儀堂と一香（戸田恵梨香）が監禁されたコンテナ内に置かれていた「マネキン」の存在だ。動画内では視聴者からのコメントも紹介され、「マネキンに何らかの仕掛けがあったのではないか」「防弾チョッキや血糊を使ったのではないか」といった推測が飛び交った。実際に儀堂を埋めるための穴を掘るシーンは描かれたものの、決定的な「埋められたシーン」が映っていない点も、生存説を補強する材料となっている。



また、実行犯とされる冬橋（永瀬廉）の行動についても言及。冬橋が実は早瀬（鈴木亮平／リブート後）の味方であり、儀堂を生かすために一芝居打ったのではないかという「冬橋協力者説」も展開された。トケル氏は、一香が儀堂に対して「温かい面を見せようとしていた」ことから、儀堂を救う動機は十分にあると推察する。



動画の結論としてトケル氏は、儀堂は生存しており、今後は早瀬と協力して巨大な敵を欺く展開になるのではないかと予想した。もし儀堂が生きていれば、早瀬と儀堂という「二人の鈴木亮平」が共闘する熱い展開も期待できる。次回の放送でこの伏線がどう回収されるのか、視聴者の関心は高まるばかりだ。