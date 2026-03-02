【「働いてないし、ヒマでしょ？」】孫の面倒を全部押し付けられるのはムリ！＜第5話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第5話 お母さんのやりたいこと
【編集部コメント】
う〜ん……サトミさん、これはなんとしてでも阻止した方がいいですね……！ ミユさんも口では毎日手伝いを要求する気はないと言っていますが、近くに越してきたが最後、サトミさんが考えるように理由をつけて毎日孫の世話を押し付けられてしまうかもしれません。それにサトミさん、その優しい断り方では、ミユさんに反論する隙を与えてしまっています。もっと付け入る隙がないくらい、ピシャリと拒否してしまってもよかったかもしれませんよ。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
